Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- “Hace más de 100 días nuestras vidas cambiaron para siempre. Nosotros llegamos a México no para quedarnos sino para avanzar hacía nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida”, narraron ocho sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, a través de un posicionamiento público.

El lunes 10 de julio, ellos y sus familias, acompañados de organizaciones de la sociedad civil, se reunieron con senadoras y senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo, para compartirles sus necesidades y preocupaciones.

“Hoy, alzamos la voz, víctimas de un incendio cruel y familiares que acompañamos a nuestros hijos y esposos, y pedimos al gobierno mexicano”, señalaron al exigir información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.

También pidieron atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, así como la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que les facilite valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas.

“El 27 de marzo de 2023, poco antes de las 11 de la noche, un incendio nos consumió, quitó la vida de 40 compañeros y a 27 nos dejó con secuelas de por vida en nuestra salud física y mental, a algunos nos amputaron parte de nuestro cuerpo. Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”, relataron las víctimas.

La mayoría estuvieron horas en la estancia migratoria, “en condiciones precarias: celdas bajo candado y sucias, sin agua, sin suficiente comida e incomunicados”, aseguraron.

Algunos fueron detenidos en redadas de policías locales y agentes migratorios, horas antes del incendio. Otros fueron detenidos cuando bajaban de un autobús o del avión.

“A nadie se nos dijo el motivo de la detención, a dónde nos llevarían, cuáles eran nuestros derechos, y qué pasaría con nosotros. Solo nos esposaron, subieron a camionetas y nos llevaron a una cárcel migratoria”, denunciaron.

Los sobrevivientes narraron que después del incendio pasaron más de un mes hospitalizados sin saber qué les había pasado, luchando por sus vidas.

“Algunos abrimos los ojos y nuestras parejas, madres y padres estaban ahí pero no los reconocíamos, no recordábamos ni siquiera que tenemos hijas e hijos -razón por la que decidimos salir de nuestro país-. Hoy seguimos en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo. La vida no será la misma y son nuestras familias las que asumirán ese costo”, destacaron al pedir atención médica para sus familias que están cuidándolos mientras permanecen en proceso de recuperación.

Los sobrevivientes del incendio también reclamaron que algunas autoridades mexicanas los tratan con desprecio. Y confesaron que aunque el INM ha solventado sus gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para ellos recordar sus uniformes, los mismos que portaban a quienes gritaron por auxilio y los ignoraron, o subir a las camionetas, las mismas que los llevaron a la cárcel migratoria.

“La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no nos ha dado información clara. Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros. Ninguna persona merece morir o ser quemada como respuesta a buscar mejores condiciones de vida”, denunciaron.

“Algunas autoridades, incluso, nos presionan para regresar a nuestros países, pero regresar es una condena, no solo porque no tendremos apoyo sino porque nuestro caso será uno más en la lista de violencias del Estado mexicano hacía las personas en movilidad que queda en la impunidad, mientras los costos los asumen nuestras hijas, hijos y familias. Estamos a unos días de que se cumplan cuatro meses del incendio y tenemos pocas respuestas”, agregaron.

A través del documento firmado también por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Asylum Access México,

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., y Fundación para la Justicia (FJEDD), las víctimas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que les regresen sus pertenencias; pidieron que no existan represalias contra ellos y sus familias en México y en sus países de origen y que se les permita la reunificación familiar, trayendo a sus hijas e hijos que se quedaron en sus países de origen.

“No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país, como nos lo ha dicho la CEAV y Migración, somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias. Lo mínimo que queremos es justicia. Que esto no le pase a ninguna persona migrante y solicitante de protección en este país. Merecemos un trato digno al pasar por México, no somos animales, somos personas y merecemos atención y una reparación integral del daño”, reclamaron.