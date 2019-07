Narra empresario Carlos Cuevas Abundis atentado

El empresario deliciense Carlos Cuevas Abundis habló en su rede sociales sobre el intento de secuestro que sufrió el pasado viernes por la mañana en el restaurante Celebridades.

El post que escribió Cuevas Abundis dice lo siguiente:

"El día de ayer sufrí un atentado de intento de secuestro, uno de los secuestradores fue abatido lamentablemente y con todo mi pesar mataron a uno de mis escoltas y gracias a la valentía demostrada logramos hacerlos huir resultando ser un comando armado de la Cd de Gómez Palacio Durango estos lamentables hechos se verán empañados con algunas leguas venenosas dedicadas a hablar cosas que no saben ya que CARLOS CUEVAS es una persona trabajadora y comprometida con el bienestar de mis prójimos yo hago un exhorto a la ciudadanía Deliciense a extremar precauciones y no permitir que nos roben la tranquilidad con la que contamos los Delicienses siendo la cd más tranquila del estafó resulrado de las personas que velan por la seguridad de todos hoy fuimos nosotros mañana quien sabe no inventen historias ni se dejen influenciar por mitos y leyendas urbanas hechos muchas gracias a todos y a todas dios bendiga Delicias y su Gente”.

En este la mayoría de los comentarios le agradecen a Dios por mantenerlo vivo y sienten la muerte del hombre que lo resguardaba.

Momentos más tarde escribió otro mensaje que dice:

“También quiero hacer un agradecimiento público a las autoridades municipales, federales, estatales y a nuestro glorioso ejército Mexicano sin dejar atrás a mi querida Cruz Roja que como siempre están dispuestos a brindar ayuda al que lo necesite así como también infinitas muestras de solidaridad de muchos de mis amigos”.

Gracias a todos y cada uno de ustedes. Carlos Cuevas Abundis

Cabe destacar que al momento del atentado falleció un delincuente al parecer proveniente de Gómez Palacio, Durango, y el escolta Josué Adrián Hernández Torres, y fue herido el doctor Roberto Ruvalcaba, quien se encontraba desayunando en el lugar y que fue trasladado a un hospital privado en la capital del estado.