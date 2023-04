Narra migrante su estancia por el Instituto Nacional de Migración

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Con fotografías de los fallecidos, menores y adultos pidieron justicia por lo sucedido

De la mano de otros migrantes, en oración por los 40 extranjeros que murieron el 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM), el venezolano Fernando Cáceres narró ayer las seis horas que estuvo detenido en la estancia provisional, hasta que aproximadamente una hora antes del incendio fue devuelto a la Ciudad de México.

Mientras formaba una cadena humana con cerca de 50 migrantes, mexicanos y extranjeros, en el exterior del edificio federal ubicado apenas a unos metros del muro fronterizo, el sudamericano recordó que los guardias de seguridad les ofrecían un cigarro de mariguana y un encendedor por 20 pesos.

Relató que seis días antes del incendio él cruzó la frontera por la zona de Anapra, pero fue detenido por los agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, y ese día, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, fue expulsado bajo el Título 42 y entregado a los agentes del INM a la mitad del puente internacional Stanton-Lerdo.

Aunque él pensó que al ser devuelto a México sería liberado por las autoridades del INM, quienes incluso le ofrecerían un permiso de trabajo. No fue así.

“Me tenían ahí… después de media hora llegó una familia que eran evangélicos y trajeron su Biblia, en el momento en que llegaron llegó el vigilante y les agarró la Biblia y se las rompió. Y cuando yo veo eso, que les rompen la Biblia, yo agarro la puerta y la empiezo a hamaquear, que por qué hacen eso, que por qué hacen eso… cuando de pronto llegó el director de ahí, Daniel, Daniel no sé qué vaina, el tipo se llama Daniel, el licenciado Daniel; bueno, en ese momento me sacan a mí del calabozo, me hacen mi entrevista. Y al momento de que me hablan ya estaban coordinando los autobuses y nos sacan”, recordó.

Los migrantes que ya estaban detenidos cuando él llegó le comentaron que ya no daban comida en el INM, “la gente ya estaba molesta, porque lo de la comida y todo eso… se me atraganta la garganta porque me da cosita hablar de eso, porque los muchachos, ¡verga, se quemaron!, y son panas míos, porque veníamos expulsados de allá dentro, de los Estados Unidos. Y me dan como ganas de llorar, porque cuando nos sacan a nosotros se quedan los panas y mira lo que les pasó, verga, ¡qué dolor!”, compartió.

“Todos somos unos solo, yo soy venezolano, y yo digo que todos somos iguales, en esta vida no vale el dinero, no vale nada de eso”, señaló el migrante de 31 años de edad.

A falta de comida, les

vendían mariguana

Dijo que además de la falta de comida, “los muchachos se dejaron llevar por los vigilantes, porque los vigilantes estaban vendiendo un tabaco en mariguana y un yesquero (encendedor) por 20 pesos. Yo no los quise comprar, porque yo no tenía dinero, luego lo compraron otros panas que se quedaron y mira lo que pasó. No se vale”.

También recordó que “uno (migrante) de los que llegó (detenido), a uno que le dicen ‘El Gato’, llegó, y pasó, y me dijo: ‘diles que soy tu sobrino, que yo necesito salir de aquí, que yo soy menor de edad, que yo no me quiero quedar aquí’. Y yo sentía una mala vaina. Entonces le digo a la mujer que trabajaba ahí: ‘señora, ese muchacho es sobrino mío, ¿será que me lo puede entregar?’. Y me dijo que no, que se tenía que quedar aquí… y murió ahí adentro, murió adentro”.

De acuerdo con Fernando, después de más de seis horas en el edificio de la Secretaría de Gobernación, aproximadamente a las 8:30 de la noche cerca de 100 personas fueron trasladadas a la Ciudad de México a bordo de dos camiones, custodiados por patrullas, aunque no sabe de qué corporación.

“Cuando me dijeron, que supe la noticia, en seguida me sentí también uno de ellos, por el desespero. Yo me puse a ver el video, porque me mostraron el video, y se ve que el vigilante, él va a buscar el teléfono, agarra el teléfono y mira pa’ dentro de la celda y se devuelve como si nada, ya la candela estaba prendida… son panas míos y cualquier cosa que queríamos hacer nos compartíamos. Dios me los mantenga en la gloria y que me le bendiga a la familia”, pidió el venezolano, quien regresó a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, esa noche había 68 personas en el área de hombres, 40 de los cuales perdieron la vida, mientras que los 28 restantes resultaron lesionados por quemaduras o intoxicación, debido a que cuando comenzó el incendio nadie les abrió las rejas que se encontraban cerradas con candados.

Gritan fuerte sus nombres

Ayer, a un mes del siniestro, recordaron a las víctimas mortales decenas de personas en situación de movilidad que se encuentran acampanado desde hace un mes en la calle General Rivas Guillén, en el exterior del INM.

Acompañadas por el pastor Carlos Mayorga, coordinador de la agrupación Ángeles Mensajeros y quien diariamente apoya con desayunos a las niñas, niños y adolescentes (NNA), nombraron a cada uno de los fallecidos al grito de “vive, vive”; luego contaron del uno al 40 y aplaudieron en su memoria, con algunas de sus fotografías en las manos.

“Un mes ya de la pérdida de nuestros queridos hermanos migrantes que perdieron la vida acá, de una manera vil, inhumana, de una manera donde se refleja el odio, la indiferencia del Gobierno, de las instituciones del Gobierno”, reclamó el venezolano Juan Ángel Pavón.

Al terminar la oración por las víctimas, el pastor también pidió apoyo a las autoridades de Chihuahua para ayudar a quienes se encuentran en Ciudad Juárez con la esperanza de llegar a los Estados Unidos.

Los migrantes “perdieron la vida por la negligencia de las autoridades, que no han sabido lidiar con este fenómeno migratorio y que, peor aún, son insensibles con las necesidades de todas estas personas, hombres, mujeres y niños, que lo único que buscawwn es transitar por territorio mexicano y llegar a un lugar en donde puedan trabajar honestamente”, señaló.