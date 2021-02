NCG: arrestan a trailero por arrollar y matar a peatón

El Diario

Nuevo Casas Grandes.- Un hombre encontró una trágica muerte la noche de anteayer, cuando al cruzar de manera intempestiva unas calles del Sector Panteón en la cabecera municipal de Ascensión, fue embestido de lleno por un tractocamión que le dejó heridas tan graves que, aunque fue llevado a un hospital, fue imposible salvarle la vida.

El operador del pesado camión quinta rueda, entre tanto, fue detenido luego de que un testigo de los hechos le cortó el paso para que no se diera a la fuga, por lo que quedó consignado por el delito de homicidio imprudencial ante un agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado señaló que fue a las 10:55 de la noche cuando las corporaciones fueron alertadas para concentrarse en las calles México y Alfalfa, en donde se tuvo a la vista el tractocamión de la marca Kenworth 2011 que conducía Rafael Valdiviezo Castillo de 28 años, mismo quien alegó que el hombre se le atravesó de manera intempestiva, por lo que no pudo evitar el impacto.

Se dijo que la víctima voló varios metros tras el impacto, quedando con fracturas múltiples que le destrozaron la cabeza con exposición incluso de masa encefálica, y otras partes del cuerpo, el cual fue llevado a un hospital del Centro de Salud de la cabecera municipal de Ascensión, pero murió sin poder recibir atención médica.

Se confirmó por último, que el hombre de entre 30 y 35 años y de aproximadamente 1.60 metes de estatura, no ha podido ser identificado, ya que al parecer es un jornalero originario de los estados del sur de la República y no cuenta con familiares en esta región, de modo que al no tener tampoco documentos que hagan referencia de su persona, hasta ayer no había sido identificado.

Víctor Hugo Valdovinos/ El Diario

