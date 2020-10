NCG: se respetan medidas de salud en cambio de semáforo: Javier Mendoza

El Diario

Nuevo Casas Grandes.- Javier Mendoza, Secretario del Ayuntamiento, menciona que se han respetado las medidas de salud que indican en el semáforo amarillo, y se continúa buscando que la ciudadanía siga respetando la sana distancia y el uso de cubrebocas tanto en eventos en espacios cerrados como al aire libre.

Ante el aumento de eventos en espacios abiertos y cerrados, el Secretario Municipal de Nuevo Casas Grandes, Javier Mendoza, comentó que en general sí se han estado respetando las medidas de salud, con el fin de evitar la propagación del Covid-19, sin embargo, también se ha tenido el apoyo de Seguridad Pública para apoyo.

"En lo general sí, en bares, centros nocturnos, en jaripeos, no se puede medir el aforo, porque son espacios abiertos, principalmente llanos, pero se busca que se concentren entre familias, y que no haya aglomeraciones cuantiosas, sabemos que sucede, que llega momentos en donde los mismos organizadores les es imposible mantener el orden, pero ahí entramos nosotros, con el apoyo de Seguridad Pública se busca en los eventos, como evitar ese tipo de problemas de aglomeración de personas en los eventos como Jaripeos", mencionó.

Así mismo, en relación a los permiso que expide la Secretaría Municipal, para todos los eventos, Javier Mendoza, comenta que si han estado acudiendo cada vez más, las personas a solicitar permisos a la Secretaría Municipal, para eventos privados, algunos en salones, cabañas, esos permisos son emitidos por la restricción sanitaria que se tiene ante la pandemia, en donde se señala lo que se debe cumplir.

Agregó, que se está pidiendo acatar todas las restricciones, "esperamos que todos estemos bien, estamos en semaforo amarillo, bares tienen permiso, restaurantes, con ciertas restricciones, pero se recomienda a toda la comunidad que quienes tomen, no manejen ,es la mejor formula para llegar bien a casa, y seguridad pública no les pasará nada, creo estar consciente y seguro de que seguridad publica no los van a molestar, si no vienen ebrios al volante", finalizó el Secretario del Ayuntamiento, Javier Mendoza.

vchairez@ncg.diario.com.mx