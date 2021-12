Necesita niño una cirugía de corazón

Omar Morales / El Diario de Juárez / Mirna, acompañada de sus hijos; carga en brazos a Héctor Elías Omar Morales / El Diario de Juárez / Mirna Guadalupe y sus hijos revisan la ropa que se está lavando

Ciudad Juárez.— A sus 30 años Mirna Guadalupe Castro Sáenz es madre soltera de cuatro hijos, uno de ellos con síndrome de Down y que requiere se le realice una cirugía, pues además padece de corazón agrandado, un diagnóstico que le fue confirmado cuando apenas tenía 8 meses de nacido.

Héctor Elías Orona Castro es el nombre del niño de 2 años, quien a pesar de su corta edad ha tenido que enfrentar momentos complicados al permanecer por largos períodos internado a causa del problema en el corazón que pone en peligro su vida.

La madre explicó que se dio cuenta de que estaba embarazada a los cinco meses y fue a los siete de gestación cuando dio a luz al pequeño Héctor mediante una cesárea de urgencia que se enteró del padecimiento del menor.

El pequeño tiene tres hermanos mayores, Joselyn Paola, de 9 años de edad; Luis Antonio, de 6 años y Ángel Manuel, de 4, quienes comparten con sus primos la casa de la abuela, donde viven todos, pues no fue posible continuar pagando la casa que rentaban.

Los 12 miembros de la familia habitan una casa de renta que se ubica en la calle Pavo Real de la colonia Granjas de Chapultepec, donde salen adelante vendiendo botanas, fruta o cualquier producto que puedan ofrecer para conseguir algo de dinero.

Mirna Guadalupe explicó que antes de enfrentar el padecimiento de su hijo, su madre cuidaba de sus niños para que ella pudiera salir a laborar en una gasolinera cerca de su casa, pero tras el nacimiento de Héctor Elías su vida cambió por completo y ahora debe estar al pendiente de él día y noche.

“Mi mamá me ayuda mucho con los niños más grandes, pero sí batallo mucho en las cuestiones de la escuela porque son gastos grandes y de repente me pongo a vender burritos o ropa, la cuestión es hacerle la lucha de una forma u otra, desde que nació el niño cambió mi vida totalmente”, expresó la madre.

Detalló que uno de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar junto a su hijo ha sido cuando entró en coma a causa de una bacteria que le hizo daño, fue cuando se enfermó de neumonía y ante la gravedad de su salud entró en estado de coma durante una semana.

“Entró en coma porque le dio pulmonía cuando estuvo en el Hospital, estuvo una semana y los doctores ya lo querían desconectar y yo me aferré a que no porque sabía que iba a despertar, estuvo intubado… como quien dice se me murió y volvió a nacer”, expresó la mujer.

La madre señaló que la Navidad es una fecha especial para ella ahora que tiene hijos, ya que le gusta que los menores tenga la ilusión de celebrar esta festividad, aunque este año será más complicado que los anteriores ya que no cuenta con el dinero suficiente para una cena o regalos.

“Ellos tienen la ilusión de celebrar la Navidad y ahorita a la cabeza se me viene el… ¿cómo le voy hacer?, me gustaría que tuvieran salud, ellos me piden un carrito o una muñeca, yo quisiera poder dárselas para que no se les quite esa ilusión pero no tenemos recursos”, dijo.

Explicó que su principal deseo es que su hijo Héctor Elías pueda recibir la cirugía que necesita de urgencia, ya que de no hacerlo durante el mes de enero ya no será candidato, pues su edad ya no lo permitirá y deberá vivir con oxígeno.

Los médicos le informaron que si no se realiza la operación a la brevedad le dan un lapso de seis a siete años de vida a su pequeño hijo.

Si usted desea apoyar a Héctor Elías Orona Castro y a su madre, puede comunicarse al número de teléfono 656-402-0572 o acudir a su domicilio que se ubica en la calle Pavo Real número 435, de la colonia Granjas de Chapultepec.