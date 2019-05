Necesita PRI un cambio profundo: Narro Robles

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) necesita un cambio profundo y se requiere acabar con la simulación, que es lo que más daño le ha hecho, aseguró en esta ciudad José Narro Robles, aspirante a presidir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.





“El partido viene de la más estrepitosa de las derrotas electorales de toda su historia y eso no se puede dejar de reconocer, tengo la impresión de que el gran mensaje de la sociedad apunta a la necesidad de un cambio profundo”, mencionó.





Destacó que de no haber un cambio en los perfiles, los resultados en los siguientes procesos electorales seguirán igual de dolorosos para el tricolor.





Tras 46 años de militancia, el médico de profesión dice estar consciente de que eligió el momento más difícil para el PRI. “Elegí 2019 porque yo soy una persona que cree en la democracia, que cree en la política como una fórmula para resolver problemas y la democracia como una forma de vida, no nada más como un tema de orden electoral sino como una manera en la que las sociedades viven, porque creo que dentro de la democracia los institutos políticos deben fortalecerse y particularmente el PRI”, mencionó.





“Me preocupa mi país, me preocupa la democracia, me preocupan los institutos políticos, me preocupa la oposición como un mecanismo que tienen las democracias para encontrar equilibrios y para poner en juego a la política”.













Se debe empezar por la reconciliación





Con el diagnóstico que tiene del partido y haciendo analogía de la medicina, la cual es su profesión, asegura que tiene claro por dónde empezar si llegara a ser el dirigente nacional, “en el partido tenemos que vivir una etapa de reconciliación, que nos permita tener la posibilidad de encontrarnos, de discutir, de debatir, de hablar con mucha apertura, de señalar los problemas, los errores, porque no es uno, no hay una causa, a lo mejor yo puedo englobarlas en una y le diría: la simulación, la simulación no ha hecho mucho daño porque además es un fenómeno que está presente en muchas áreas de la vida, las personas y de la propia estructura institucional”.





Dijo que el segundo punto es que el partido se reencuentre con la sociedad y demostrar que está en el proceso de cambio.





“Dos cosas más: tenemos que ver a la militancia, yo estoy convencido de que el próximo presidente o presidenta del partido tiene que estar con la gente, tiene que pensar en los priistas de base, tiene que estar en donde están los temas y los problemas, tiene que ser un gran árbitro de los procesos, capaz de convocar y de tener el liderazgo para encabezar y representar con toda dignidad al priismo nacional y ser un factor de equilibrio”.













Se compromete a no aspirar a cargos





Narro asegura mantener firme el compromiso de no aspirar a algún cargo público si llega a ser electo como presidente del PRI, “quien presida el partido no puede tener un proyecto personal, quien presida el PRI en este próximo período tiene que declinar cualquier aspiración de orden electoral a la que tiene derecho por supuesto, porque no están limitados los derechos políticos de la dirigencia nacional”.





Dijo que esto no es sólo una decisión personal sino que es un asunto ético, por lo que constantemente ha hecho llamados a los dirigentes del partido a que también declinen de aspiraciones electorales ya que el partido necesita un dirigente neutral.





“En la única boleta que voy a aparecer será en la del predial de mi casa, pero en ninguna boleta electoral; es más, ni en la del predial… en ninguna boleta electoral ni de diputado, ni de senador, ni de gobernador, ni de alcalde ni candidato a la Presidencia de la República”, enfatizó.













‘Partido ha hecho grandes aportaciones al país’





En su amplia experiencia con los jóvenes como maestro universitario y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante dos períodos, es decir, ocho años, asegura que una de las estrategias es que las nuevas generaciones conozcan el aporte histórico que ha tenido el PRI para el país.





“La historia del PRI es paralela a la historia del país en los últimos dos tercios del siglo XX, es una historia prodigiosa en cuanto a la construcción de una nación, es una historia de grandes personajes, ahí está en la presidencia del partido el general Lázaro Cárdenas antes de ser presidente de la república, ahí está la creación de instituciones nacionales extraordinariamente relevantes en salud, en educación superior, en ciencia y tecnología, en cultura; ahí están los grandes procesos que son la síntesis de las luchas en la Revolución Mexicana, ahí está la Reforma Agraria, el reparto de tierras, el trabajo en favor de la clase trabajadora, el IMSS, el Infonavit, Pemex, la CFE; tenemos que decírselo a los jóvenes, eso no es creación espontánea, tenemos que reconocer los errores que se cometieron pero también tenemos que aprender todos a valorar las cosas buenas que han sucedido y muchas de ellas tienen que ver con gobiernos emanados del PRI y con cambios promovidos desde el PRI, incluido el proceso de reforma democrática”.













No se tolerará la corrupción





Aseguró que al ser dirigente del PRI la corrupción no tendría cabida, ya que quienes ocupan una responsabilidad a partir del apoyo del partido tienen un compromiso ético.





“La otra cosa junto con la simulación que nos ha hecho mucho daño son los excesos, entonces creo que tenemos que ser absolutamente contundentes, tengo 50 años trabajando y uno tiene que ser congruente, si uno de verdad dice que está en contra de la corrupción, primero no debe tener prácticas corruptas y, segundo, debe tener una muestra a lo largo de su vida de que ha tenido ese comportamiento, porque si no, se vuelve parte de un discurso”, mencionó.









Asegura que su experiencia es su mejor carta





Narro aseguró que su aspiración no se fundamenta sólo en los cargos que ha tenido dentro del servicio público, sino a través de toda una vida laboral con los diferentes sectores de la sociedad.





“Hay cosas que yo no tengo, no tengo una carrera dentro del partido, por supuesto fui presidente de la fundación Colosio ahora, antes Cambio XXI, y he participado en muchas tareas dentro del partido cuando así ha correspondido, como rector de la universidad o como director de la escuela de medicina por supuesto que no tuve ninguna intervención y también es cierto que no he tenido una carrera legislativa, pero eso mismo en mi opinión me da la fortaleza de presentar una hoja de vida diferente”.





Mencionó que los cargos que ha tenido le han dado la experiencia en funciones que abarcan el sector social, la educación superior, la promoción de la investigación y la cultura, así como sus responsabilidades en el área de la salud.





“Yo estoy convencido de que el partido requiere un perfil de esa naturaleza, yo soy quien puede representar el cambio en la dirigencia y en el perfil, pero al mismo tiempo una experiencia que comprende por la tarea que realicé, ocho años como rector de la Universidad Nacional que entiende a los jóvenes y está cercana a ellos, que he desarrollado contacto con grupos de la sociedad que se alejaron de nosotros, los académicos, los intelectuales, los artistas, que son fundamentales; el partido tuvo épocas en donde esa era parte del secreto, cuando nos hemos ido aislando hemos restado y restado de manera importante”.