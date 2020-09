Necesitamos de todos los priistas para el triunfo en el 2021: Bazán

General Trías, Chih- En un encuentro estatal celebrado ayer en esta población, Omar Bazán convocó a la participación decidida con el Partido de quienes en el ejercicio del servicio público, dejaron y dejan buenas cuentas a los chihuahuenses.

Inmersos en el proceso electoral, el Partido requiere de la experiencia e inclusión de los priístas que ayer sirvieron con gallardía a sus comunidades y de los que hoy hacen un gran papel enmedio de grandes problemas que sufre Chihuahua en materia de seguridad, economía y salud, por citar sólo unos ejemplos.

A quienes hoy sirven a Chihuahua desde el Congreso del Estado y presidencias municipales, los convoco a redoblar el paso, a demostrar que los gobiernos del PRI dejan huella con acciones para todos, sin distingos ni fobias partidistas.

El bien común es nuestra meta, dijo Omar Bazán al hacer un reconocimiento al desempeño de valiosos priistas que desde el más modesto encargo, pusieron en su momento lo mejor de sí para servir a sus comunidades.

Hoy el Partido los necesita a todos, requiere de ustedes su consejo, su activismo por las mejores causas de Chihuahua, dijo Omar Bazán ante decenas de liderazgos reunidos en Santa Isabel.

En el 2021 el PRI dará grandes sorpresas porque quedaron atrás el miedo y la incertidumbre que dejaron dos grandes lecciones que nos dieron los chihuahuenses.

Hoy estamos en la ruta correcta, prestos a la lucha y con la frente en alto para sumar voluntades a nuestra causa que es la de los chihuahuenses, sostuvo el dirigente estatal del PRI y vicepresidente del Congreso del Estado.

En el encuentro celebrado la tarde de ayer, estuvieron presentes dirigentes de comités municipales, sectores y organizaciones; ex alcaldes, ex regidores y ex síndicos de diversas regiones del Estado.

Asimismo alcaldes en funciones acompañados de colaboradores, informó el líder del PRI en Chihuahua, Omar Bazán Flores.