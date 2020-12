‘Necesitamos detonar el potencial de Chihuahua’

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con la implementación de las 4T: trabajo, transparencia, tecnología y transformación, la precandidata a la gubernatura de Chihuahua por Morena, Carmen Almeida Navarro, platicó con El Diario acerca de las razones de su postulación y los planes que guarda con miras a conseguir la candidatura por ese partido en el proceso electoral del próximo año.

“Antes de mi decisión me tomó un par de semanas de profunda reflexión, de las implicaciones que tiene. Tomar esta decisión tiene implicaciones de seguridad personal y familiar, y abrirse como persona a la opinión publica. La principal razón es que amo a Chihuahua”, comentó.

—¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado en Chihuahua?

—Los corruptos e inútiles políticos. Llegó el momento de que sí podamos hacernos cargo del país; creo que si hay algún país donde se puede acabar la corrupción es en México y ya estamos en un proceso de hacernos cargo de nuestro país.

Yo hablo de que Morena en Chihuahua no sólo se escribe con ‘m’ de mujer, sino que también hablo de las 4T: trabajo, transparencia, tecnología y transformación. Veo a Chihuahua como una pequeña república. Hablo del desarrollo de 16 ciudades, descentralización, transparencia… detonar el potencial de Chihuahua.

—¿Cuál es su óptica de la gestión de Corral en Chihuahua?

—No se ha potencializado el estado, Corral es un inútil. Se han tragado pastillas de ‘chiquitolina’. Nunca ha sido una voz para Juárez y en los años más críticos en Juárez se estaba peleando con Televisa en 2014, es un absurdo.

No le entienden a la deuda, no saben lo que es el dinero ni las finanzas y luego piden prestado para el gasto corriente. En manos de quiénes estamos. No me asusta porque es una oportunidad, el problema no es el dinero, el problema es la ineptitud.

Desde el 11 de junio de 2020 María del Carmen Almeida Navarro, suplente de la diputada federal Tatiana Clouthier, presentó su aspiración como precandidata a la gubernatura del estado por Morena. El fin de semana pasado se registró formalmente como precandidata.

En 2017 se integró al equipo de Tatiana Clouthier para impulsar el Proyecto 18 y a su candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

“Es hora de que las mujeres participemos en la transformación del Estado Grande. Vamos por un Chihuahua mejor para todos”, expresó.

La morenista recibió de parte de los integrantes de la Comisión de Elecciones de ese partido el acta correspondiente y mencionó en su mensaje que es necesario se le devuelva a Chihuahua el lugar que se merece.

—¿Cómo se ve el panorama electoral con pandemia en medio?

—Mucho de mi ‘expertise’ es el pensamiento estratégico, la crisis sanitaria, la crisis económica, son el marco ideal para una transformación; la otra sería una guerra. Las cosas van a ser diferentes, necesariamente serán diferentes. Este gran reto es también una gran responsabilidad.

—¿Cuáles son esos retos?

—Que sí podemos trabajar con la gente. Yo no voy a inaugurar nada ni estar invitando a la gran obra. Parto de la administración del espacio público, su impacto en el espacio privado. También hablo de estar presente, la gobernadora tiene que estar en Juárez tres meses, tres semanas en Delicias o Saucillo, dos semanas en Casas Grandes. Tenemos que hablar de conectividad en todos los sentidos. O nos hacemos cargo de Chihuahua o nos seguimos riendo.

No es falta de experiencia, mi riesgo personal no es ingenuo y estoy convencida que sólo con la verdad y diciendo las cosas de frente podemos hacerla. La simulación es lo que nos tiene en el hoyo y el fundamento que sostiene a la corrupción.

—¿Cómo se siente el ambiente al interior de Morena?, ¿hay piso parejo?

—Es evidente que no hay piso parejo, no me conoce tanta gente como alguien que pone espectaculares en todas partes. Si mi único déficit es que no me conocen, hacerme famosa es fácil, el chiste es que cuando te presentes en una mesa con empresarios tengas los argumentos para colaborar, con las mujeres en maquilas y tengas el argumento de seguridad, cómo proteger la inversión extranjera sin que se vuelva una condición de abuso, cómo despresurizar Juárez y detonar el desarrollo regional con proyectos factibles financiables. (Pavel Juárez / El Diario)

cjuarez@redaccion.diario.com.mx