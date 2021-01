‘Necesitamos saber qué nos están cobrando’

Chihuahua.- El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro, declaró que la institución educativa necesita tener cuentas claras de parte de Pensiones Civiles del Estado (PCE), para saber qué se le está cobrando.

El funcionario criticó la manera discrecional en que PCE le cobra a la institución educativa, en especial en lo que corresponde al diferencial de gastos médicos de sus trabajadores. Indicó que incluso ha pedido a Pensiones un desglose de los cobros que le exigen a la UACH, pero a la fecha no le han dado esa información.

“No vamos a pagar el servicio que se le da a otras instituciones y que no se les da a los trabajadores de la UACH”, dijo Fierro. Destacó que la UACH ha hecho pagos a Pensiones que no llegan a los fondos a los que se supone deberían aplicarse, por lo que podría ser un tema de desvío de los recursos por un total aproximado de 73 millones de pesos.

Añadió que las finanzas de la institución educativa se han visto afectadas por las implicaciones de la nueva Ley de Pensiones de 2014, además de que en el 2017 le aplicaron cargos que se actualizaron y que no fueron cobrados en su momento.

Indicó que la universidad ha hecho esfuerzos para seguir pagando, pero ha tenido una reducción en sus ingresos, además de que han surgido diferencias con Pensiones Civiles del Estado en los criterios en que se les aplican los cobros. Descartó que la Universidad haya dejado de pagar por dos años.

El rector expresó que en el caso de la UACH, los trabajadores no tienen descuentos para cubrir las aportaciones que se hacen a Pensiones Civiles del Estado, pero recalcó que existe un interés de los trabajadores por buscar una solución de fondo, ya que están conscientes de la problemática.

Fierro apuntó que la deuda de la universidad ha aumentado debido a que no tienen claridad de lo que se le cobra, por lo que han pedido el desglose de los gastos médicos del personal de la UACH, pero PCE les ha indicado que no está esa información, por lo que incluso ofrecieron un sistema de control de los gastos, el cual Pensiones no ha implementado.

Destacó que la Universidad pagó en el 2018 un total de 250 millones de pesos a Pensiones, lo que incluso supera lo que se aplica en la operación de la misma universidad que fue de 180 millones.

Mencionó que existen soluciones que se han planteado para evitar que el problema siga creciendo, como la construcción de un hospital que sea atendido por la universidad, ya que se cuenta con la capacidad para operarlo.

Precisó que un total de 800 millones de pesos que Pensiones le cobra a la UACH corresponde a gastos médicos que no se han desglosado y a recargos que les han aplicado.

Apuntó que la pandemia generada por el Covid-19 ha dejado a la UACH sin poder realizar las actividades productivas que le generaban ingresos extras.