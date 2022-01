Necesitan maestros dos dosis de Moderna para cruzar a EU

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Pese a tener el refuerzo anti-Covid con la formula Moderna, maestros de Ciudad Juárez que fueron vacunados en un inicio con CanSino no podrán ingresar a Estados Unidos hasta presentar su esquema de vacunación completo con una formula permitida.

Renata, una maestra de preescolar quien fue devuelta a México por el puente internacional Córdoba-De las Américas, relató a El Diario que tuvo que bajar del vehículo en el que viajaba con su familia, cuando no pudo comprobar que había recibido las dos dosis de Moderna. Y fue testigo de cómo los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) devolvieron a otro maestro.

“Moderna es una vacuna aceptada. Es una serie de dos dosis y, según las pautas de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos), no se considera que una persona esté completamente vacunada hasta 14 días después de recibir la segunda dosis”, informó CBP al cuestionarle si con el refuerzo podrán cruzar la frontera los docentes juarenses.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Chihuahua 62 mil 734 docentes fueron vacunados con la formula CanSino, 18 mil 870 de ellos en esta frontera; aproximadamente 3 mil de los cuales se volvieron a vacunar con otras fórmulas durante las jornadas de vacunación de rezagados.

A nivel estatal, 41 mil 423 recibieron el refuerzo de la formula Moderna, 10 mil 519 de ellos la semana pasada en Ciudad Juárez, quienes recibieron un comprobante de la aplicación el cual presentó Renata al agente de CBP, quien le indicó que no podía dejarla ingresar al vecino país.

“El migra que nos revisa las visas hizo su chequeo de rutina, pero hubo un problema en la garita de enseguida, con un maestro que tenía la vacuna Moderna, entonces al migra que nos estaba atendiendo a nosotros ya se le había pasado pedirnos las constancias de vacunación, nos las pidió y todos le dimos las constancias de vacunación y me dijo que si traía mi comprobante de mi primera dosis, le dije que no la traía, solamente traía el comprobante del refuerzo. Y me dijo: pues déjeme preguntar porque no nos están permitiendo el acceso con esta vacuna. Se fue, preguntó y le dijeron a mi papá que pasara a revisión y a mí me dijeron que no”.

“A mí me dijeron que no me permitían el acceso hasta que tuviera la segunda dosis de la Moderna, que cuando tuviera las dos ya podía yo pasar, que mientras no. Ya me bajé del carro y me acompañaron hasta la salida”, narró la maestra quien atestiguó un caso similar con la persona de la otra garita.

Otra maestra de universidad, quien se identificó como Alejandra, dijo haber cruzado en dos ocasiones con el comprobante del refuerzo Moderna, pero la segunda vez le dijeron que no podría volver a ingresar con dicho documento.

Narró que la primera ocasión ocurrió la noche del viernes, pero que “fue suerte”, porque el agente de CBP no revisó el documento.

“La verdad yo no podría decir que pasé por la vacuna, ni siquiera agarró el papel, solo lo miró de lejos, no preguntó nada y estaba obscuro”, contó.

La segunda ocasión ocurrió la tarde de ayer, cuando volvió a ingresar por el mismo “Puente Libre”, bajo la advertencia de que no podría volver a hacerlo si no presentaba los comprobantes de las dos dosis de Moderna.