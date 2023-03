Necesitan sangre para menores con cáncer

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— La Dirección de Salud realizará este día una campaña de donación de sangre para pacientes de cáncer en las instalaciones de Protección Civil, donde de las 9 a la 1 de la tarde se estará recibiendo a personas que quieran donar su sangre.

En conferencia de prensa, los padres de varios niños que padecen cáncer y son atendidos en el Hospital Infantil de Especialidades solicitaron a la ciudadanía su apoyo en la campaña altruista de donación de sangre que organiza el Municipio a través de la Dirección de Salud.

La directora de Salud, Daphne Santana, precisó que la donación del tejido será de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las oficinas de la Dirección General de Protección Civil, ubicadas en avenida Heroico Colegio Militar, en El Chamizal.

La funcionaria informó que estas acciones permitirán abastecer el banco de sangre del nosocomio para que los niños y niñas que padecen de algún tipo de cáncer continúen con su tratamiento médico.

Los requisitos

Los requisitos que se piden para donar sangre son identificación con fotografía, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 54 kilogramos, acudir en ayuno parcial –desayuno sin grasas–, no haber padecido hepatitis después de los 11 años, no haberse realizado cirugías durante los últimos seis meses, no estar en período de embarazo o lactancia, y no haberse hecho tatuajes, perforaciones, acupuntura o depilación por electrólisis en los últimos 12 meses.

No acudir desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses, no estar ingiriendo medicamento, no padecer diabetes y no tener síntomas relacionados con el Covid-19, al menos 14 días antes de la donación, son otros requerimientos.

¡Únase a la causa!

QUÉ: Campaña de donación de sangre

DÓNDE: Instalaciones de Protección Civil, Av. Heroico Colegio Militar

CUÁNDO: Hoy viernes 24 de marzo

HORARIO: De 9 am a 1 pm

• El tejido servirá para abastecer el banco de sangre del Hospital Infantil de Especialidades