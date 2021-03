Negocian ejidatarios de Naica renta con minera

El Diario de Delicias

Delicias.- Directivos del Ejido Naica negociaron con altos ejecutivos de la Compañía Minera Peñoles, la posibilidad de que se les pague renta en las poco más de 70 hectáreas que ocupan, con la posibilidad a mediano plaza de venderles.

Así lo dio a conocer Guadalupe Alvídrez Tavárez, presidente del comisariado ejidal, quien agregó que dicha reunión se llevó a cabo el viernes después de mediodía en un conocido hotel del oriente de la ciudad, a donde fueron citados siete integrantes con los directivos de la Minera Peñoles de la Ciudad de México y de Torreón encabezados por Francisco Peralta, Carlos Alvarado y Adrián García.

Entre los acuerdos a que llegaron será que la compañía a partir de la próxima semana comenzará a hacer un estudio de la factibilidad de rentar las poco más de 70 hectáreas que tiene ocupada y a mediano plazo cuando vuelva operar, con el proyecto Nuevo Naica que está en exploración poder comprarles.

El entrevistado manifestó que hubo una muy buena disposición de los visitantes de apoyarles, pues las condiciones económicas del Seccional no son buenas, incluso se habló de en cuanto haya oportunidad, ocupar a ejidatarios que requieren trabajo para sostener a sus familias.

Así mismo manifestó que el asunto de poder recibir agua de la mina no se puede hacer realidad por dos circunstancias, la primera y más importante es que en estos momentos no se está trabajando y el segundo es que para el Ejido sería demasiado costosa la energía eléctrica para bombear 2 mil 500 galones por minuto, pues aún con el programa del PEUA de la Comisión Federal Electricidad se requerían erogar 400 mil pesos por mes, por lo que no es viable el proyecto.

Guadalupe Alvídrez comentó que según lo que comentaron, en unas tres semanas se programará otra reunión, para que la compañía minera Peñoles responda la solicitud del ejido Naica de que se les pague una renta mensual.

La compañía en estos momentos realiza exploración en el lugar denominado Nuevo Naica, donde hay el proyecto de expandirse y si hay viabilidad se podrá acelerar el arrendamiento o la compra.

