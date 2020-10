Negocios de Delicias se olvidan del Buen Fin

El Diario

Por considerar que las condiciones económicas de los comerciantes del centro no es la ideal, los afiliados a Cocentro no participarán en “El Buen Fin” que empezará el 9 de noviembre, pues 20 establecimientos se encuentran suspendidos por ser no esenciales y si cambia el semáforo a naranja el 8 de noviembre no estarán en condiciones de participar.

Así lo dio a conocer Luis Mario Díaz Rodríguez, presidente de la nueva organización Comerciantes del Centro de Delicias (Cocentro), quien agregó que es difícil invertir por las condiciones tan adversas de la crisis, aunado a que los que tienen cerrado por la visita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado, no podrían prepararse para tomar parte del Buen Fin, a diferencia de las cadenas de supermercados que ya están haciendo la promoción para este programa.

El presidente del Organismo, que reúne a más de 70 comercios de la zona centro y de las diferentes plazas del sector, también comentó que a causa de las condiciones tan adversas en estos días, 12 establecimientos cerraron las puertas definitivamente y otros asociados están por hacer lo mismo en las sucursales con las que cuentan, quedándose nada más con la matriz, comentando que si las condiciones lo permiten buscarán la manera de reabrirlas en unos 3 ó 4 años, cuando haya pasado esta situación nada favorable. Luis Mario Díaz, manifestó que por todo lo expuesto le solicitan a la gente que se cuide, cumpliendo todas las medidas de protección solicitadas por las autoridades de salud, como usar permanentemente el cubre bocas, mantener la sana distancia y no ir a lugares públicos donde haya aglomeraciones, pues así ayudarán a que se cambie al semáforo de movilidad a naranja, lo que les dará oportunidad de trabajar y generar empleos.