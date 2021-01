Negro panorama para el agro de la región: OAN

Delicias, Chih.-- Sin suficiente agua superficial, la agricultura del Distrito de Riego 005 colapsará en este ciclo 2021, el excesivo costo que tendrá hará incosteable la producción en los diferentes cultivos, así lo manifestó Manuel Márquez Campos, líder regional de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), quien agregó que la opción de utilizar pozos profundos tampoco será viable por los altos costos de energía eléctrica que cobra la CFE.

El dirigente agrícola manifestó que la causa de que más del 50% de los 2 mil 325 productores inscritos en el programa PEUA en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no se registraron porque no cuentan con pozos sino con tomas eléctricas que son utilizadas para rebombeo de aguas superficiales de canales, tajos y drenes.

Comentó que ante la falta de agua de presas muchos de los agricultores no tendrán necesidad de estar en el PEUA porque no habrá líquido para rebombear, además que muchos de estos no tienen conocimiento que son acreedores de este beneficio porque la Sader cuenta con poco personal y no les avisa, según lo dio a conocer Márquez Campos.

Esta problemática la están resintiendo también los módulos de riego que están proponiendo incrementar el precio de millar así como la hora pozo.

En este contexto, con el vital líquido encarecido la situación es complicada porque no es costeable sembrar, pues el 32% es para fertilización, 30% para diesel agropecuario, 28% de energía eléctrica (con programa PEUA) y 26% de financiamiento, por lo que por cada 100 pesos del valor de la cosecha, 120% ya están comprometidos y de antemano se proyecta una pérdida del 20%. Manuel Márquez, manifestó que no obstante las reuniones con funcionarios federales y estatales, incluso con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le han dado respuesta a los productores del campo, que dado el panorama que se vislumbra no podrán pagar a la Comisión Federal de Electricidad y se podrían presentar confrontaciones por este motivo.