Ni con deuda completa Estado para la nómina

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- A pesar de los constantes ataques a la Federación, el gobernador Javier Corral viajó a la Ciudad de México para pedirle al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que le abra las puertas de los bancos que se han negado a darle más créditos de corto plazo por el mal historial financiero que guarda la entidad.

De acuerdo con las declaraciones que dio el mandatario el miércoles en Canal 28, también le solicitó que se abra un fondo de apoyo para el saneamiento financiero del estado que, dijo Corral, aun con endeudamientos recientes no tiene todavía para completar la nómina de fin de año.

“Le expuse cuál es la presión que estamos teniendo en este momento financieramente el Gobierno de Chihuahua para poder salir este año, para poder cerrar fiscalmente”, mencionó.

Aunque afirmó que encontró buena recepción del secretario, en la entrevista el gobernador insistió en señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador de “tener más poder que nunca”, y por no recibir a los gobernadores de la Alianza Federalista.

Lo anterior lo afirmó Corral en el contexto de las quejas que ha externado por el presupuesto federal de 2021, señalando que “debo entender que en el plan de la exigencia presupuestal, vamos a tener una reacción positiva”.

“Obviamente el secretario de Hacienda no es el presidente de la República. Y todo eso termina en una última palabra, que es la del presidente. Ahí todavía no ha habido posibilidad ni de diálogo. De hecho dijo que nos iba a recibir a los gobernadores de la Alianza Federalista y eso ha quedado como en el limbo, ya no nos ha dado fecha”, continuó.

Y agregó: “Más bien creo yo que ya no nos va a recibir y es ahí donde tenemos la incertidumbre, porque al final de cuentas es el que decide... el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona y ésta es el presidente de la República, y ahora tiene más poder que nunca y más recursos concentrados que nunca, pero pues no los quiere compartir todavía”.

Entre los meses de septiembre y octubre, producto de las grescas entre productores y la Guardia Nacional en las presas de la entidad, Corral endureció los ataques hacia López Obrador, lo que llevó al presidente a excluirlo de las reuniones de seguridad en el estado e incluso a no invitarlo a la gira de trabajo por Juárez.

“Lamento que por primera vez en la historia de #Chih el presidente nos excluyera de su visita; se trata de una falta de respeto al pueblo al que represento. Mientras @lopezobrador_ daba discurso de campaña en #JRZ nosotros buscábamos soluciones con productores de Estación Consuelo”, escribió en un twit el pasado 4 de octubre. Sobre la visita que hizo a Herrera el martes pasado en la Ciudad de México, Corral dijo que le hizo mención sobre la falta de liquidez que tiene el Gobierno de Chihuahua para cumplir con las principales obligaciones como el pago de la nómina, el reparto de participaciones a municipios y el saldo de las deudas con bancos a los que les debe créditos de corto plazo que contrataron este año y el pasado. Y “no tenemos flujo, no tenemos recursos para enfrentar esas obligaciones”, expresó.

Refirió el crédito de corto plazo por 300 millones de pesos que consiguió en noviembre, pero todavía les falta una cantidad importante.

Señaló que el secretario de Hacienda “ofreció apoyo con instituciones financieras para ayudarnos a completar este crédito de corto plazo” que, según registros de la Hacienda estatal, se buscaba por hasta mil millones de pesos este mes.

“Evidentemente le manifesté con toda claridad el tema del nivel de impacto de los recortes en el presupuesto, lo que ocasionaría tener que cancelar varios de los proyectos de infraestructura que ya teníamos planeados, suspender operaciones del gobierno y reducir gastos, incluso limitar algunos programas y sobre todo estaría en riesgo un conjunto de obras”, agregó. Dijo que el funcionario federal ofreció buscar las alternativas para compensar ese impacto presupuestal para poder salir de la administración el año que entra con el conjunto de obligaciones que incluyen deuda a proveedores.

jolmos@redaccion.diario.com.mx