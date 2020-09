Ni con Guardia Nacional liberarán vías del tren en Chihuahua

Especial

Ciudad de México— Campesinos advirtieron que ni con la presencia de la Guardia Nacional los obligarán a quitarse de las vías del tren que bloquean desde el 26 de agosto en Meoqui, Municipio de la región centro-sur de Chihuahua.

La única solución para apartar los montones de tierra y piedra en al menos ocho zonas de la red ferroviaria, advirtieron, es que la Federación cumpla un pliego petitorio, en el cual la principal exigencia es el cierre de las presas La Boquilla y Las Vírgenes para no afectar su ciclo de siembra.

Uno de los inconformes es Jaime García, productor de la localidad de Estación Consuelo, quien afirmó que en el pueblo no le tienen miedo a la Guardia Nacional, a quienes acorralarán si los intentan desalojar.

"Al sonar de las campanas se viene todo el pueblo entero, no le tememos aquí a la Guardia, estamos a la mitad del pueblo y los acorralamos aquí", aseguró.

"No nos vamos a quitar hasta que nos cumplan las peticiones firmadas por el Presidente de la República, firmado y sellado por él, estamos dispuestos a enfrentar lo que venga".

Los productores agrícolas rechazan en específico la apertura de las presas para el pago del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

Saúl García, otro de los manifestantes y productor de alfalfa y nogal en la región de la Cuenca de Conchos, explicó que son alrededor de 40 personas las que realizan rondines en la zona de bloqueos.

"Está bloqueado, no puede pasar ni un tren, ni pá un lado ni para el otro", expresó.

Coincidió que no se retirarán hasta que el Gobierno federal cumpla con las peticiones, en las cuales también está que la extracción sea sólo para cumplir con el plan de riegos de este año.

"Que se lleve el Tratado del 44 tal y como debe de ser, porque dice ahí en un párrafo que se van a pagar los quinquenios, cada quinquenio, se va a pagar cierta cantidad de agua, pero con demasía y escurrimientos, no que se van a abrir las presas para pagar", puntualizó García.

"Eso claramente lo dice el Tratado, yo no sé por qué el Presidente de la República no lo está aplicando, porque yo sé que no es un ignorante, que no sepa lo que el Tratado dice; lo está haciendo con intención y dolo de robarse el agua, porque eso es un robo".

También demandan el retiro de la Guardia Nacional de la región, que se haga justicia en el caso de la agricultora Jessica Silva, quien murió por un ataque de elementos de la corporación; así como la liberación de otros tres productores agrícolas detenidos y se retiren las indagatorias contra ellos.

"Estamos bloqueando porque se están llevando el agua, no hay agua para el año que entra, no va a haber agua y nosotros dependemos de la agricultura", recalcó el productor. García añadió que tomaron las vías del tren, en lugar de otras redes de transporte, porque al afectar a grandes empresarios iban a llamar la atención de Presidencia.

"Ésto afecta a los grandes empresarios, a las grandes compañías que transportan cargos por el ferrocarril, alambres, cables o lo que sea para la construcción de carros, mucha mercancía para Estados Unidos".

Aunado a esta movilización, desde hace dos semanas en la zona está tomada por agricultores la periferia de la Presa La Boquilla, luego de enfrentamientos que se dieron entre ese grupo y la Guardia Nacional.