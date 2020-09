Ni con toda el agua se cumplirá con el tratado

El escenario de la batalla por la defensa del agua fue este lunes para un grupo de senadores de la República, encabezados por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonso.

Lo más relevante del recorrido fue el abucheo para el senador Coahuilense por Morena,

Santana Armando Guadiana Tijerina, quien dijo que el problema de pago al tratado de 1944 le fue heredado al actual gobierno y que no obstante que se les extrajera agua a las presas internacionales la “Amistad” y “Falcón” para este fin, La Boquilla tendría que dar necesariamente su aportación.

El escenario de la batalla por la defensa del agua fue este lunes para un grupo de senadores de la República, encabezados por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Raúl Paz Alonso.

Lo más relevante del recorrido fue el abucheo para el senador Coahuilense por Morena, Santana Armando Guadiana Tijerina, quien dijo que el problema de pago al tratado de 1944 le fue heredado al actual gobierno y que no obstante que se les extrajera agua a las presas internacionales la “Amistad” y “Falcón” para este fin, La Boquilla tendría que dar necesariamente su aportación.

Con la guía del alcalde camarguense Arturo Zubía, alrededor de las 13:00 horas de ayer, arribaron a La Boquilla el grupo de senadores que por la mañana se habían reunido en la ciudad de Chihuahua con personal de CILA, Conagua y liderazgos pro defensa como el presidente de la Aurech, Salvador Alcantar.

Eran cinco los legisladores, de los cuales destacaron el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el yucateco Raúl Paz Alonso, quien después de observar los niveles de manera directa, reconoció lo abatido del embalse. Prometió gestionar una reunión con la Conagua y la Secretaría de Gobernación. En esencia, el legislador entendió la situación y se colocó a favor de los agricultores en protesta.

El chihuahuense Gustavo Madero, atendió primero a familiares de los tres agricultores detenidos por la Federación acusados de terrorismo, señalando que buscaría intervenir a su favor. Después, junto con sus homólogos y el alcalde de Camargo brincó la cerca, que en lo más alto de la cortina de la presa La Boquilla conduce al área de medición.

No obstante, fue el senador por Coahuila de Morena, Santana Armando Guadiana, quien enfrentó directamente el enojo de los agricultores cuando comentó que el Gobierno de la República buscaba resolver un problema heredado por los gobiernos anteriores. Que si bien, la solución de este momento sería extraer de las presas internacionales “Amistad” y “Falcón” para pagar el tratado a tiempo, La Boquilla tendría que hacer su aportación. La expresión le ganó la rechifla de los agricultores y hasta algunos insultos con palabras altisonantes.

Fue el alcalde Arturo Zubía de Camargo, quien debió salir a equilibrar el momento, recordando que los gobernantes deben llegar a ofrecer soluciones y no a agravar los problemas. De paso dejó claro que el agua de La Boquilla no se toca porque los agricultores no lo permitirán.

Cerca de dos horas después, la comitiva del Senado de la República partió de La Boquilla dejando tras de sí la incredulidad de los manifestantes. La expresión del líder de los agricultores de Camargo, Jorge Aldana Aguilar, lo dijo todo: “Una farsa más la visita de senadores a La Boquilla. Hasta no darse una reunión con la titular de Conagua, Blanca Jiménez; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no se verá una acción concreta por parte del Gobierno Federal”.