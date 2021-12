Ni Fiscalía ni la Municipal investigan extorsiones

Imagen Ilustrativa

Ciudad Juárez.- Ni la Fiscalía General del Estado ( FGE) ni las Policías preventivas investigan la extorsión por cobro de piso contra comerciantes, pese a testimonios de que ése sería el móvil de algunos de los últimos asesinatos ocurridos en la ciudad.

El más reciente es el del propietario de una desponchadora, a cuyo hijo le perdonó la vida el hombre que disparó. El menor aseguró que los dos últimos días en vida de su progenitor fue amenazado por hombres que le exigieron una “cuota” de mil pesos por semana.

Incluso, uno de los líderes de la asociación de desponchadores aceptó que algunos negocios están pagando de mil a 5 mil pesos a extorsionadores que los amedrentan en sus negocios y han declinado denunciar por desconfianza hacia la autoridad.

La FGE, instancia responsable de la persecución de este tipo de delitos patrimoniales, informó ayer que carece de denuncias. “Hasta este momento no tenemos ninguna denuncia en lo que va de esta administración por el delito señalado como extorsión por cobro de piso, como se hacía antes por la delincuencia organizada”, dijo el vocero Óscar Márquez.

Aseguró que han “tenido comunicación con los representantes de las cámaras de comercio y algunos de los integrantes para actuar de forma inmediata si llegara a presentarse”.

El portavoz declinó informar si los propietarios de vulcanizadoras estaban entre los comerciantes con los que se han reunido.

Cuestionados, tanto el fiscal de Distrito Norte, Jesús Manuel Carrasco, como el vocero, respecto a la investigación de una posible extorsión contra el dueño de la desponchadora ubicada en la colonia Mariano Escobedo y asesinado el pasado viernes, ninguno de los dos servidores públicos hizo comentario alguno.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, aseguró que al menos en la Policía Municipal no existe una sola queja por “cobro de piso”.

Sin embargo, el jefe policiaco advirtió que pagar extorsiones es la peor decisión que pueden tomar los comerciantes.

“Eso fortalece este tipo de actividades, ya lo vivimos en el pasado, no debemos permitir que ocurra nuevamente”, recordó.

Uno de los líderes de la organización de desponchadores expuso que es una realidad la extorsión en Juárez, otra es el miedo que prevalece entre el gremio por la impunidad y el aumento de la inseguridad.

Indicó que quienes cometen este delito no son personas que se identifican con algún grupo delictivo. “Son personas jóvenes, que acuden armados a amagarnos. También creemos que son personas oportunistas, pero que no dudan en disparar”, agregó.

Muñoz Morales dijo que si los comerciantes de este giro están sufriendo una extorsión real, deben ante todo denunciar y si no quieren acudir ante la Fiscalía pueden hacerlo ante Seguridad Pública.

“Primero denuncien y si ninguna autoridad atiende sus denuncias entonces ya pueden decir que las autoridades no hacen nada, pero es irresponsable no hacer nada. No podemos permitir que ese tema (las extorsiones) se repita en Juárez, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía”, refirió.