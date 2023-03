Ni hizo el trabajo, ni les devolvió el dinero

Parral, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mario Iván M. P., de 42 años de edad, quien aparece como probable responsable del delito de fraude.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 05 de mayo de 2021, la víctima contrató a Mario Iván M. P., para que realizara la instalación de cristales en un local comercial ubicado en la calle Primavera, de la colonia Kennedy, en el municipio de Hidalgo del Parral,

Para lo cual, le adelantó el pago por la cantidad de 35 mil pesos, no obstante, incumplió con lo pactado al no realizar el trabajo y no devolver el dinero que había recibido.

Motivo por el cual el afectado denunció los hechos por lo que el detenido ayer miércoles en calles de la colonia Villas del Tecnológico, será llevado a la audiencia donde el Ministerio Público formulará imputación en su contra.