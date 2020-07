Ni robo ni fraude en compra de reses: Roberto González Grado

El Diario

El residente regional de la Secretaría de Desarrollo Rural en los municipios de Jiménez, Villa López y Villa Coronado; Roberto González Grado, declaró ayer en entrevista a El Diario que "no hubo robo ni fraude” en la investigación que se sigue en su contra en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, luego de que hace justamente una semana elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron en un rancho de su propiedad, en el municipio de Jiménez, un total de 96 cabezas de ganado que presuntamente el citado funcionario público no pagó a su vendedor, y que ya había marcado con su fierro.

Mostrando las facturas de la compra, González Grado reconoció que tuvo problemas financieros para pagar dichos animales, debido a que solicitó un crédito desde el año pasado con una institución financiera pero esta no le ha respondido hasta la fecha.

Dijo que de buena fe busca llegar al mejor arreglo posible con el demandante, para refacturarle y devolverle dicho ganado.

“Todo esto inició por una compra venta que realicé con el demandante en el mes de julio de 2019. Me habla y me dice, siendo conocido, 'oye -me dice- tengo una sequía muy grande en mis ranchos por el lado de Cuauhtémoc, ¿no quieres comprarme unas tú? Está muy llovido en tu rancho'.

Así fue como me las ofreció en venta. Yo le respondí que no tenía dinero y le dije que estaba gestionando un crédito, pero me dijo: 'Llévatelas, cuando salga el crédito me las pagas'.

El trato fue que si me salía el crédito autorizado en diciembre liquidaba el ganado, pero no fue así por problemas con el banco. Después le di un anticipo, me facturó los animales. Insisto, no fue robo ni fraude, porque yo nunca lo engañé, a tal grado que tengo la factura de cada vaca y su trayectoria, es decir por dónde pasó, sus sellos de las casetas en Casa Colorada, en Meoqui.

Llegó el ganado a mi rancho muy flaco, entonces en diciembre, pasando Navidad, le dije: 'Espérame, no me han dado el crédito'. Ya luego esto se hizo muy grande. Se maneja en la prensa como robo, pero no es así, más bien fue incumplimiento de contrato. Eso sí es, yo lo reconozco, pero nunca me he negado a regresarle o a pagar el ganado", dijo.

El funcionario dijo que está en la mejor disposición de arreglar el conflicto con el demandante, por lo que ofrecerá regresarle el ganado en disputa.

La semana pasada esas 96 cabezas de ganado fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado, dentro de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia del afectado.