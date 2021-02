Niega Corral otra vez explicación sobre vuelos

Tomada de internet

Chihuahua— El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, se negó ayer en explicar por qué la Secretaría de Hacienda estatal no ha dado información pública y de manera completa, en relación al número de vuelos en naves oficiales que él como mandatario ha realizado durante los años 2019 y 2020.

Cuando El Diario lo cuestionó en la conferencia de prensa ofrecida ayer en Palacio de Gobierno, sobre el extrañamiento que hizo el pasado 10 de febrero el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) para que responda a esos cuestionamientos, Corral expresó “no me van a doblegar con chantajes”.

El recurso de revisión número ICHITAIP/RR/323/2020, advierte que de continuar negándose en brindar la información del Gobierno del Estado, podrían aplicarle una multa de hasta mil 500 veces la Unidad de Actualización Normativa.

“Con relación a los vuelos que hemos realizado, por supuesto que se trata de otra campaña mentirosa de El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua. Está sumamente acreditado en el estado, la permanente campaña de golpeteo de estos medios. Nosotros nos hemos resistido en estos años al chantaje, eso es muy conocido por la población. No vamos a caer en esas provocaciones, es falso, es una mentira como muchas que diariamente cuentan sobre el gobierno de Chihuahua y un servidor”,dijo Corral.

El gobernador continuó al decir que “Nomás falta que terminen culpándome a mí de la onda gélida que se da en el estado y que haya un apagón de esta magnitud. Ese es el periodismo que lamentablemente practican, han caído tan bajo en el ejercicio del periodismo, que ya tienen poca credibilidad”.

Manifestó que toda la información de los vuelos está al alcance de la ciudadanía y que su gobierno transparentaba todos sus gastos, sus viajes y sus comisiones.

“El gasto de publicidad, a quién se lo damos, en qué proporción, entonces, este tipo de temas pues sólo reflejan el nivel al que han caído El Diario de Chihuahua y El Diario de Juárez, tratar de trasladar mentiras, pero la gente lo sabe”, mencionó Javier Corral.

“Cada vez es peor, porque no sólo no hemos cedido a los chantajes, tampoco nos hemos rendido, ni doblado, porque hacemos las cosas transparente. Estamos llevando a cabo y vienen más denuncias y demandas, porque me parece que lo que hacen estos periódicos es un daño a la comunidad. Con toda franqueza les digo, a mí no me van a doblar”, añadió el gobernador.

El pasado lunes El Diario publicó que el Pleno del Ichitaip hizo el extrañamiento al Gobierno del Estado por dar información incompleta de la bitácora de vuelos del gobernador Corral, durante el período comprendido entre 2019 y 2020.

Lo anterior en la resolución del recurso de revisión ICHITAIP/RR-323/2020, promovida por un ciudadano en contra del sujeto obligado (Secretaría de Hacienda), porque no contenía toda la información solicitada.

En el análisis realizado por los consejeros del Ichitaip, advirtieron que no obra la totalidad de la información requerida por parte del solicitante, pues éste solicitó la bitácora de vuelos que realizó el gobernador en aviones y helicópteros propiedad del Gobierno de Chihuahua entre los años 2019 y 2020, desglosada por día, hora, de dónde salió, a donde llegó, además la identificación del vehículo usado y quién lo acompañó.

El máximo órgano de transparencia resolvió que el Gobierno estatal fue omiso en justificar la ausencia de los datos completos en 53 vuelos realizados en cinco vehículos aéreos. De éstos, hay nueve casos donde no mencionan quiénes lo acompañaron.