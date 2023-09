Niegan a migrantes servicio en Oxxo; acusa encargado que fue agredido

Staff / El Diario de Juárez / Migrantes afuera de la tienda donde les negaron el servicio Staff / El Diario de Juárez / Migrantes que no fueron atendidos en tienda

Ciudad Juárez.- Ante el arribo a Juárez de cientos de personas migrantes en dirección al río Bravo, la mayoría sedientos y hambrientos después de horas bajo el sol y sobre los vagones del tren, la sucursal de una cadena de tiendas de conveniencia ubicada en la acera sur del bulevar Juan Pablo II, junto al bordo del cauce, les negó el servicio de venta.

“A ustedes no se le puede vender, joven”, le dijo desde detrás de la puerta el encargado de la tienda a dos hombres que se acercaron procedentes de la margen sur del río.

“¿Por qué? –preguntó uno de los dos compradores, que después dijeron a este medio haber llegado a Juárez a bordo del tren, como cientos de extranjeros.

“Porque nosotros le dimos la confianza a ustedes y lo que primero ustedes hicieron fue robarnos; en segundo lugar, ayer me quisieron chinchar entre 15, si me puede aquí tocar, me dieron una pedrada”, respondió el encargado de la tienda.

-”Queremos comprar unas aguas” -insistió el migrante, de tez tostada por el sol.

-”Allá en el otro Oxxo, joven”, respondió el empleado que, ante pregunta de este medio, dijo que la orden “venía de arriba”.

Este intercambio fue presenciado por este medio hoy alrededor de las 12:30 del día, en una tienda ubicada en una plaza comercial sobre el bulevar citado y a la altura de la calle Detroit, junto al bordo del cauce internacional.

Del otro lado del río Bravo, mientras, miles de personas llevaban horas concentradas frente a la puerta 36 del muro fronterizo en espera de cruzar al vecino país.

“Venezolanos, no los quieren”, dijo brevemente otro joven con la mochila en la espalda, cachucha y una botella de plástico vacía en la mano, después de acercarse a la entrada de la tienda, a tratar de comprar, sin conseguirlo.

“No sabíamos nada, primera vez que yo vengo ahí, los demás no tenemos la culpa de lo que hagan los otros. Nos está acusando a nosotros, yo no tengo nada que ver, si yo viniera a robar, no vengo aquí a comprar, primera vez que salgo por necesidad, por agua”, dijo uno de las personas en condición de movilidad cuyo rechazo fue captado en audio y entrevistado brevemente en su camino al siguiente establecimiento.

Dentro, el empleado encargado del mostrador insistió en haber sido víctima de agresión por parte de integrantes de la población que se ha acumulado junto al río con la intención de llegar a Estados Unidos, y que tiene que pagar lo que le robaron.

“Me pusieron un pedradón”, insistió ante este medio.

El Diario solicitó una versión sobre los hechos a Femsa a través de la opción de contacto de su sitio electrónico, pero no ha habido respuesta. Tampoco la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha respondido una solicitud de información sobre algún robo en este establecimiento comercial.