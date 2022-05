Niegan a profesora salario por 5 años

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Tras cinco años trabajando en la Escuela Normal Superior José E. Medrano, sin recibir el pago correspondiente a su trabajo, ayer la profesora Patricia Chávez y miembros de Maestros en Movimiento protestaron en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) y se encadenaron en las puertas de la dependencia en símbolo de su exigencia.

“Es un problema endémico de la Secretaría de Educación, parece una costumbre que los maestros trabajen y no se les pague. Entiendo que la situación en el Estado y en recursos no es buena, pero de ningún trabajador se puede tocar su salario y menos cuando cumple con jornadas”, dijo la maestra.

Luego de que el pasado sábado le advirtió al titular de la SEyD, Javier González Mocken, que de no ser resuelto su caso protestaría en las oficinas de la dependencia ubicada en Pueblito Mexicano, la maestra Patricia Chávez señaló que pasaron más de dos horas para que se le informara que su caso sería analizado el día de hoy.

Además, en el mensaje que envió al secretario de SEyD le informó que hasta el momento no se ha hecho el pago de su salario ni se le ha reconocido su antigüedad para poderse jubilar tras 30 años de servicio, a pesar de los constantes intentos de contacto por parte de la maestra y de que se le dijo que el pasado 13 de mayo habría una reunión en que se atendería su caso.

Desde hace cinco años la maestra ha tenido su base en la Escuela Normal Superior unidad Juárez, pero desde entonces no ha recibido remuneración alguna por su trabajo, en el que se desempeñó como investigadora durante más de cuatro años y desde noviembre del año pasado comenzó a fungir como coordinadora general.

La exigencia de los Maestros de Movimiento es que se les informe el proceso en que se encuentra el caso de la profesora Patricia, por lo que al no recibir respuesta advierten con realizar un paro en el interior de Pueblito Mexicano el día de hoy y continuar en la Escuela Normal Superior. “Ahí es mi centro de trabajo, ahí he dejado 5 años de mi vida y tengo testigos de todo a pesar de no recibir ningún centavo”, dijo la maestra en el audio enviado.

Represalias en su contra

Además, ayer explicó que fue desde el 2013 en que comenzó a recibir represalias en su contra, cuando se le impidió participar para aplicar en la entonces “Clave L”, una prestación brindada a trabajadores al servicio del Estado, porque supuestamente había realizado un cambio de actividad en el que incluso fue falsificada su firma.

Luego, desde que obtuvo su base en la escuela Normal Superior no ha percibido el pago de su salario, a pesar de que desde entonces ha cumplido con su trabajo en los tiempos establecidos e incluso –como cualquier otro empleado– ha tenido que solicitar permisos en caso de una emergencia y justificar el puesto que desempeña, aunque no se le pague por él.

“Le he hecho como Dios me ha dado a entender”, dijo al preguntarle de qué forma ha logrado salir adelante sin recibir el salario de su trabajo de los últimos cinco años, pero espera que la actual administración cumpla las promesas realizadas y su caso sea resuelto de manera favorable en los tiempos establecidos.

En apoyo a la protesta y exigencia de la maestra Patricia Chávez, el profesor Conrado Cortés se encadenó a las puertas de la SEyD Zona Norte y explicó que lamentablemente el caso de la maestra no es el único en el Estado, pues existen docentes a quienes aún no se les ha basificado o que a pesar de contar con su base no han sido remunerados.