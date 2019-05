Niegan entrada a 50 jóvenes a preparatoria de Parral por traer cabello largo

Chihuahua.- Directivos de la preparatoria estatal Ramón López Velarde no permitieron el accesos a 50 jóvenes a la institución por traer el cabello largo, lo que ha molestado a los padres de familia quienes señalan no es justificación para que los jóvenes no ingresen a tomar clases .

“Sabemos qué hay reglas en la escuela , los jóvenes a esta edad se batalla para que vallan a la escuela y luego salen con que los regresan , de por si los jóvenes buscan pretextos para no ir y toda vía los regresan por tonterías”dijo una madre de familia muy molesta por esta determinación.

Fueron 50 jóvenes a quienes se les impidió el acceso a la escuela por lo que pidieron los padres de familia ser un poco màs tolerantes y tener con ellos la atención de avisarles.