Niegan información a familias de desaparecidos

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Que los años pasen y que sus familiares permanezcan en el Servicio Médico Forense (Semefo) debido a la burocracia es el temor que viven las familias con un desaparecido, señaló Alejandro Durán, coordinador del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia de Ciudad Juárez.

“No es lo normal, pero es común que tengamos que estar tocando un montón de puertas y estar presionando. Y cuando se obtiene información es así, presionando, sacando en los medios, haciendo manifestaciones o haciendo cabildeo directo, o sea, presentándonos en los lugares. Lo raro es que sea transparente y sencillo, siempre resguardan la información, a veces por cuestiones legales o a veces porque no abren los canales de comunicación”, confesó el hermano de César Gonzalo Durán Calderón, quien desapareció en julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc.

Tras la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de que no pueden dar información sobre las 11 osamentas encontradas en fosas clandestinas en noviembre pasado, porque se trata de una investigación en proceso, el activista lamentó que las autoridades no entiendan que sumando a las víctimas se avanza más rápido.

“Las osamentas se quedan en el Semefo, en el día a día les ganan, se van rezagando, se van quedando y si uno no pone mesas de trabajo no se da, porque es demasiado lo que tienen. Y la respuesta de la FGR de que es un proceso que está en identificación no los ampara legalmente ante la Ley de Víctimas ni ante la Ley de Desaparición Forzada; ellos nos tienen que abrir el proceso de identificación. Ellos saben que no los ampara, porque ahí es donde se topa una ley con otra, la de investigación y la que a nosotros nos da derecho de estar en un rastreo, al proceso de identificación”, denunció.

Pese a los esfuerzos realizados por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), la asociación civil que les da acompañamiento jurídico a las familias del colectivo, los padres no han logrado tener respuestas sobre los restos y las evidencias localizadas entre el 7 y el 12 de noviembre, por tratarse de un operativo federal, lamentó.

De acuerdo con los habitantes del ejido ubicado en el noroeste del estado, justo entre los límites de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, en el operativo de búsqueda y aseguramiento en el que participaron la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la FGR, la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se llevó a cabo por aproximadamente dos semanas, y concluyó el 12 de noviembre del año pasado.

Desde entonces, las 11 osamentas se encuentran en el Semefo de esta frontera, pero bajo resguardo federal.

“Es una burocracia indolente, no se detienen a dar información, para nada. En los rastreos para nosotros como familiares es más urgente tener la información rápidamente, porque se tienen los hallazgos. Pero con el contexto que tenemos, de que en algunos casos han pasado hasta años, estando ahí los cuerpos sin identificar”, destacó Durán.

Dijo que el caso de las fosas clandestinas en Casas Grandes es más difícil todavía, porque el responsable es el Gobierno federal y “el Gobierno federal es muy cerrado en esa cuestión de la investigación, no dan información. Pero no es con base en la ley, porque en otros casos o con otros colectivos o en otras partes del país sí se abren, depende mucho de la presión”, señaló.

Durán explicó que como colectivo realizan todas las acciones jurídicas que les piden, pero no resuelven o dan largas y entonces deciden generar presión con la esperanza de que al hacerlo público les den más rápido la información.

“En este caso de Casas Grandes ya se tocaron puertas en todos lados, con la Comisión local, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Fiscalía General, con la Fiscalía de aquí. En casos de osamentas, en el colectivo aprendimos a capacitarnos e inclusive nosotros ya sabemos distinguir si es una posible dentadura de un familiar; hemos aprendido. Nosotros estamos buscando a nuestros familiares y ellos deberían de entender que suma tenernos ahí, pero cuando hay tantas barreras pues deja la sospecha de que todavía no quieren que se identifiquen esos cuerpos”, apuntó.

“Todos los casos al no saber dónde están y al haber desaparecido aquí en el estado son de nuestro interés, cualquier fosa clandestina. Y en específico con Jacobo, porque es la zona, pero nadie nos garantiza si son o no nuestros familiares. Son meses y se alargan y si no se le da seguimiento se va el tiempo”, destacó.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx