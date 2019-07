Niegan libertad condicional a Yáñez

Chihuahua.- El juez Luis Carlos Reyes Romero negó el beneficio de la libertad condicional al ex funcionario del gobierno de César Duarte, Ricardo Yáñez Herrera, al no existir un acuerdo con Hacienda para el pago parcial del daño que se le atribuye, por 246 millones de pesos.

Previo a escuchar el resolutivo en su contra, Yáñez dijo sentirse mal de salud y la audiencia quedó suspendida momentáneamente.

El principal argumento con el que obtuvo un fallo en contra es que la representación de Secretaria de Hacienda del Estado no está de acuerdo en que se le libere por no existir garantía para el pago de 246 millones de pesos por los que fue sentenciado Yáñez en 2017.

El ex funcionario recibió la condena en noviembre de hace 2 años a pasar 4 años en prisión por el delito de peculado agravado, y le quedaría la mitad de la pena, que buscará nuevamente pasar fuera de la cárcel.

Al momento ya pagó mas de medio millón de pesos que le impusieron de multa y poco mas de 25 millones de pesos con los que buscaba ese beneficio sin obtenerlo.

Ese recurso lo depositó en 2 exhibiciones: una en noviembre del 2018 por 8 millones, y el resto en junio de este 2019.

La defensa de Yañez expuso que el sentenciado ha conseguido préstamos personales y crediticios para cubrir parcialmente la reparación del daño.