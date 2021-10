Niños migrantes: Un reto, restituir su derecho a la educación

Fotos: Hérika Martínez Prado/El Diario / Menores de 6 a 12 años acuden a clases en albergues por medio de Conafe / Disfrazarse de Flash durante los festejos del Día del Niño transformó la introversión de Gael, quien comenzó a socializar

Primera de dos partes

Através de distintos programas de inclusión educativa, Ciudad Juárez ha llenado de útiles escolares las mochilas migrantes de miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) que durante los últimos tres años han formado parte, junto con sus padres, del éxodo hacia Estados Unidos.

Gracias a programas e iniciativas de activistas, organizaciones internacionales y algunas autoridades, los pequeños han podido regresar a las aulas dentro de sus propios albergues para seguir trazando sus sueños lejos de la violencia, la pobreza o los desastres naturales que obligaron a sus familias a huir de sus comunidades.

Aunque no existe una cifra oficial de los NNA que desde octubre de 2018 han hecho de esta frontera su puente para solicitar el asilo en Estados Unidos, ni de cuántos de ellos han sido beneficiados con un programa de acompañamiento o regularización educativa, al menos ocho distintos esquemas han atendido a miles de menores en los albergues.

Además del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este país tiene obligaciones adquiridas en instrumentos regionales e internacionales de garantizar el derecho a la educación de NNA, sin importar su situación migratoria, pero “estos derechos no se cumplen en la práctica”, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Eso se debe, entre otros factores, a que “hay resistencia y actitudes discriminatorias por parte de las comunidades receptoras; desconocimiento de la normativa de ingreso a escuelas y certificación de estudios por parte de las maestras y los maestros y autoridades educativas locales; miedo a ser detenidos por las autoridades o las redes del crimen organizado, y la prioridad, por parte de las familias migrantes, de continuar su ruta migratoria”.

Sin embargo, organizaciones de las propias Naciones Unidas y Save The Children voltearon sus ojos a esta frontera, luego de que las políticas migratorias de Estados Unidos orillaran a miles de familias mexicanas y extranjeras a esperar aquí, hasta por dos años, una oportunidad de asilo, tras ser retornadas a México a través de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) o expulsadas bajo el Título 42.

El aumento de dos a 23 espacios de acogimiento para personas en movilidad también llevó a Ciudad Juárez a emprender la educación certificada a la niñez migrante, dentro de los propios albergues, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

‘Me gusta estudiar, pintar y leer’

Las fuertes lluvias y los vientos de hasta 275 kilometros por hora, provocados por el huracán Eta a finales de 2020 en San Pedro Sula, Honduras, se llevaron la casa en que la vivía Anderson con su mamá, pero no sus sueños de estudiar y convertirse en un policía que proteja a los demás.

Anderson Sneyder Nuñez Rodríguez, de ocho años de edad, es uno de los más de mil 500 NNA migrantes que han sido atendidos desde hace más de un año y medio en Ciudad Juárez por el Conafe.

La mayoría de ellos ya lograron cruzar la frontera, bajo los Protocolos de Protección a Migrantes, para continuar con su solicitud de asilo en Estados Unidos, por lo que actualmente son atendidos 208 menores de los albergues Alabanzas al Rey, El Buen Samaritano, San Matías y el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario.

Se trata de menores de seis a 12 años originarios de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba y México, quienes acuden a clases de preescolar, primaria y secundaria de lunes a jueves de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y quienes podrán llevar consigo un certificado de estudios de la SEP cuando crucen la frontera.

“Chihuahua (Juárez) es pionero en atender a los hijos de los migrantes, ya Conafe a nivel nacional está trabajando un convenido con Unicef, y se pretende replicar este programa en todas las fronteras del país que lo soliciten”, informó su director estatal, Raúl Irigoyen.

Conafe llegó a los albergues de Ciudad Juárez tras conocer el trabajo en la primera escuelita migrante en un albergue local, que fue impulsada en junio de 2019 por la activista Lucero de Alba Fernández, de la Organización Mundial por la Paz, en el albergue Renovado.

Con el apoyo del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), maestras migrantes y cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), 26 niños de tres albergues de la ciudad tomaban clases de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Dicho programa fue el ancla para que Conafe otorgara la certificación educativa a estos niños en Juárez, ya que al entender la urgencia de darles estudios a los pequeños soñadores, un proceso burocrático que regularmente hubiera sido tardado, se autorizó a la brevedad, señaló Irigoyen.

En julio pasado, Anderson formó parte de la primera generación de niños migrantes que concluyeron su ciclo escolar (2020-2021) dentro de un albergue, por lo que al igual que sus entonces nueve compañeros, se preparó por días para presentar un bailable frente a su mamá, su maestra, funcionarios estatales y otros migrantes que atestiguaron emocionados la ceremonia organizada por De Alba Fernández y la maestra Mariana Ortega.

“Me gusta estudiar, pintar y leer… ir al recreo”, aseguró el pequeño centroamericano, quien compartió sus deseos de querer ser “policía, por querer atrapar ladrones, cuidar la empresa, cuidar el banco y hablar por el radio”.

El pequeño enamorado de su color de piel “cafecito”, como se describe a sí mismo, de cabello ondulado, gran sonrisa y ojos almendrados, dice tener 50 meses migrando, aunque salió de Honduras el 28 de enero de 2021, luego de perder su casa durante el huracán Eta, que afectó a su país a finales de 2020.

“Mi sueño es llegar a Estados Unidos. Yo salí de Honduras; mi motivo principal es mi hijo, por darle un mejor futuro. Aparte de eso, en la pandemia me quedé sin trabajo. Con el huracán Eta perdí todo, vivíamos en la colonia Rivera Hernández y fue inundada por el huracán, y perdí todas mis cosas, me quedé absolutamente sin nada. Aparte, soy madre soltera y allá en Honduras es bien difícil, bien difícil encontrarse un trabajo, más para mí que soy madre soltera”, asegura su mamá, Niri Rodríguez Vargas, de 28 años de edad. En Honduras, Anderson estudió el primer grado de primaria de manera presencial y cuando comenzó la pandemia su mamá se convirtió en su maestra en casa, ya que era quien lo asesoraba durante las clases que tomaba a través de su celular.

Al llegar al albergue Alabanzas al Rey en esta frontera, ir a clases se convirtió en una de sus actividades favoritas.

“Yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, que sea un profesional, que estudie, eso quiero yo de parte de mi hijo, y yo le voy a ayudar. Y con Dios también”, afirmó Niri, tras recordar entre lágrimas que al salir de su país sólo le dijo a su hijo que harían un viaje y que tenían que encargar a su perrita, Canela, pero al paso de los meses tuvo que confesarle que nunca la volverían a ver.

Anderson siempre lleva consigo una foto de Canela y cuando la ve se pone a llorar. Para él eso ha sido lo más difícil de migrar, pero es un niño que se adapta rápidamente a los cambios.

En Honduras “hace polvo, pega la brisa, hay árboles y… ya no me acuerdo”, dice al describir su país y jugar con Alex, de 7 años, quien a los siete días de haber huido con su familia de la violencia, recuerda que “en Michoacán llueve, cuando nos venimos pa´cá llovió y quedó puro verde allá”.

Al igual que Anderson y Alex, Jonathan concluyó el ciclo escolar 2020-2021 en el albergue Alabanzas al Rey, en donde vivió por más de dos años con su tía. Él fue uno de los más de cinco mil menores de edad que fueron retornados de Estados Unidos a Ciudad Juárez bajo el MPP junto a sus padres o tutores.

De acuerdo con De Alba Fernández, el hondureño de siete años de edad llegó a Ciudad Juárez con problemas de lenguaje, desnutrición y dificultades para socializar. Primero formó parte de los talleres de acompañamiento educativo, en el que su maestra era otra migrante, hasta que llegó a su albergue la asistente educativa Mariana Ortega.

Ella forma parte del programa Líder para la Educación Comunitaria (LEC) del Conafe desde agosto de 2019, cuando comenzó a impartir clases a niños de preescolar en el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, hasta junio de 2020. Y en octubre del año pasado se incorporó a la escuelita de Alabanzas al Rey.

Para la mujer de 22 años, quien desde los 14 imparte clases en su comunidad, el rezago educativo de hasta dos años de los niños migrantes, debido a la pandemia y al tiempo en el que tardan en llegar a esta frontera, además de la unión de diferentes culturas y grados escolares, han sido los principales retos dentro del salón de clases.

En el caso de Jonathan, recuerda que aunque tenía un mayor rezago educativo, antes de cruzar a Estados Unidos logró escribir y pudo leer por sílabas, además de que ya juega y platica con sus compañeros, lo que antes no hacía.

“Los niños aquí encontraron también un modo de amor, de hospedaje, a alguien con quien contar, a quien abrazar, porque hay muchos niños que vienen con tristezas o con problemas cargados de sus propios padres”, destaca la maestra.

Ahora, Jonathan está cargado de sueños. Lo que más le gusta es “escribir” y anhela ser cocinero en Estados Unidos, mientras que de Honduras sólo recuerda que “allá no cae nieve”, como ocurrió en Juárez el 14 de febrero pasado, mientras esperaba cruzar la frontera.

Según De Alba Fernández, quien tras gestionar por la educación migrante actualmente funge como supervisora de Conafe en la región de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, aproximadamente el 30 por ciento de los menores llegan a la ciudad sin un documento oficial educativo, por lo cual el certificado de la SEP que reciben les facilitará el acceso a la educación cuando crucen la frontera.

Destacó que “el principal objetivo es que los niños y los papás de los niños sientan que nunca han sido, son, ni serán invisibles para nosotros, por eso hemos trabajado para que ellos tengan un documento”.

Educar en la pandemia

Cientos de niñas, niños y adolescentes (NNA) que cargan desde países como Honduras, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y México los sueños de convertirse en maestros, ingenieros, doctores, veterinarios, cantantes o futbolistas, han encontrado en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez un refugio seguro en su camino hacia Estados Unidos.

Al pasar de ser un albergue donde los viajeros permanecían entre una noche y dos semanas, a un espacio que alojaría durante meses, o quizás años, a las familias en espera de asilo político en Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes del programa “Permanecer en México”, en agosto de 2019 el albergue católico creó su primera escuelita.

Evelin Bravo Vizcarra, una interventora educativa, y Noel Vargas, un enfermero voluntario del Centro de Integración Juvenil (CIJ), eran los encargados de trabajar de lunes a sábado temas sobre matemáticas, español, artísticas y actividades físicas con decenas de menores entre dos y 14 años de edad, hasta que la pandemia por Covid-19 impidió la entrada y salida diaria de personal externo al albergue.

Fue cuando su psicóloga, Aracely Ibarra Segura, se encargó por más de un año de apoyar a los menores no solamente en la cuestión emocional, sino también educativa, asesorada por una maestra de la ciudad y apoyada en algunos casos por las madres, padres y una maestra migrante.

La psicóloga se organizó para dar acompañamiento educativo individual a más de 50 niños de seis a 14 años de los niveles de primaria y secundaria, además de las actividades lúdicas con los menores de cero a seis y en el apoyo a algunos adultos para que aprendieran a leer y escribir.

“Los agendé como si fueran para terapia, pero trabajamos con ellos sus necesidades específicas, como atrasos en cuanto a educación”, narra Aracely, quien les dejaba tarea, la cual era supervisada por los padres de familia.

Al llegar a Juárez, los niños están muy desconcertados por hecho de haber tenido que salir de casa. Algunos lo manifiestan a través de conductas agresivas, de retrocesos psicomotrices o en el control de esfínteres (olvidan el aprendizaje de “ir al baño” y pierden el control de su vejiga o intestinos), comenta.

Otros, además del retraso educativo, tienen problemas psicoemocionales, como ocurrió con Gael y Pedro, de 14 y 12 años, quienes tuvieron que huir de Honduras con su mamá porque corría peligro su vida.

En su búsqueda por llegar a Estados Unidos formaron parte de los más de 146 mil 463 migrantes expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, por lo que esperaron durante más de seis meses en la Casa del Migrante, hasta que, gracias al apoyo de los abogados de la Red Católica de Inmigración Legal (Clinic), pudieron ingresar al vecino país como una excepción humanitaria al Título 42.

Gael cumplió los 15 años en el albergue católico. Él no tenía dificultades educativas pero sí problemas para socializar, mientras que Pedro es un niño muy extrovertido que llegó a Ciudad Juárez sin saber leer ni escribir.

“Empecé viéndolo dos veces por semana, lunes y miércoles, que era cuando le imprimía su material para trabajar y le revisaba las tareas. Después, por la cuestión de que llegan más migrantes, lo empiezo a ver solamente miércoles o viernes, pero continuamos con tareas, pasándole la batuta a la mamá. Y había una migrante aquí que apoyaba mucho a la mamá. La migrante era también hondureña y tenía estudios en educación, nunca lo ejerció pero para ella era muy fácil por las noches ponerse a apoyarlo. Nada más me decía: ‘Aracely, dígame en qué me especifico’, y ya trabajaba yo con ella y la mamá en conjunto, porque la mamá no sabía cómo apoyarlo”, recuerda la psicóloga.

Después de seis meses, Pedro logró cruzar la frontera sabiendo reconocer palabras y con un gran liderazgo.

Para Gael, el momento en el que transformó su introversión y comenzó a socializar fue cuando, durante los festejos del Día del Niño de este año, se disfrazó del superhéroe Flash.

“Logró una mayor integración vestido de superhéroe. A partir de ese momento él ya salía, se la pasaba en las banquitas, jugando con los otros (niños), fue como su momento de decir: bueno, me lo permito. Me permito convivir, me permito convivir, me permito muchas cosas”, relata Aracely.

Su trabajo de acompañamiento educativo se enfocó principalmente en español y matemáticas, y en el caso de los mexicanos en apoyarlos para que no perdieran su ciclo escolar, a través de las clases virtuales de sus escuelas.

“A los padres, hasta donde yo he visto les da tranquilidad porque es como un aspecto en donde dicen: bueno, mínimo ni niño está teniendo este pequeño apoyo”, comenta.

Actualmente, trabajadores, estudiantes y madres migrantes apoyan a 68 NNA en la ludoteca “Descubre Jugando”, que fue donada a través de Fondo Unido por las maquiladoras Lear, Johnson & Johnson y Bosch, en donde además de jugar, aprenden y tienen terapias psicológicas.

Desde julio, promotores infantiles de la organización internacional Save the Children también trabajan con los menores de la Casa del Migrante, ayudándoles en la cuestión educativa y fomentándoles valores y buenos hábitos, como la higiene, de una manera divertida.

