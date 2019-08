No acredita la FGE nexos de supuesta novia de 'El Jaguar'

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado no pudo acreditar ayer ante juzgado que la mujer detenida el fin de semana pasado en Madera, Magdalena P., de 18 años de edad, fuera novia del líder criminal Francisco Arvizu alias “El Jaguar”, tal y como lo presumió al momento de detenerla.

La propia imputada rechazó tener esa relación, “a esa persona yo ni la conozco”. Lo que sí consiguió el Ministerio Público fue vincularla a proceso penal por tener un automóvil con reporte de robo en Estados Unidos, posesión de droga y de municiones exclusivas del Ejército Mexicano, temas que ya serán tratados correspondientemente en los juzgados del Distrito Judicial Guerrero, y en los federales.

De encontrarla culpable puede ser acreedora a una pena mínima de 6 años y una máxima de 24. Magdalena atendió la audiencia por videoconferencia desde el cereso de Aquiles Serdán por el riesgo de seguridad para trasladarla, informó el juzgado, mientras que su padre y hermana estuvieron presentes y testificaron en la sala 11 de la Ciudad Judicial.

A ella la detuvieron el 15 de agosto pasado y el juzgado dio por hecho la declaración escrita de agentes estatales en el sentido de que la mujer estaba arriba de una Nissan, línea Frontier, color blanco, con reporte de robo, y ahí le detectaron 2.3 kilogramos de mariguana en 41 envoltorios de plástico, un chaleco táctico camuflado, 36 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y un cargador de disco 7.62 x 39 milímetros.

La versión de Magdalena, su papá y su hermana es diferente, pero la juez consideró que no hay elementos para establecer que los elementos del Estado mienten.

Los 3 coincidieron en que a la hoy procesada penalmente se le quiere relacionar con esos delitos por orden de la Policía Estatal y sin acreditar que ella estuviera en el vehículo. En la audiencia indicaron que la unidad llevaba 2 días abandonada a unos 10 metros de su casa, en la comunidad Chuhuichupa, en el municipio de Madera.

El 15 de agosto, entre las 6 y 7 de la tarde, el padre de Magdalena y la hoy vinculada a proceso estaban afuera de su casa cuando arribaron 4 unidades estatales. Dijeron “ésta es” y la detuvieron.

“Me acercaron hacia la camioneta que me estaban achacando. Me trajeron a Chihuahua y me preguntaban por “el Jaguar”, me decían que yo era la novia. A esa persona yo ni la conozco”, expresó Magdalena.

En el mismo sentido relataron los hechos sus familiares. Su papá es un trabajador de la SCT en el área de pavimentación, y su hermana trabaja en una maquiladora.

La imputada no tiene trabajo y cuida a la hija de su hermana durante el día, precisaron.