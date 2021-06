No aprobaríamos algo que no es factible: Cabada

Archivo Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El alcalde Armando Cabada reiteró ayer que, para el Gobierno local, la construcción de dos estaciones subterráneas del sistema de transporte BRT-2 en el túnel de la avenida 16 de Septiembre no es factible, pero que revisarán la información adicional que presente Gobierno del Estado.

“Si traen la factibilidad en los proyectos ejecutivos y estructurales de la obra, obviamente se autorizará; si no, no. Nosotros no aprobaríamos algo que no es factible conforme a la normatividad y a todos los estudios que se tienen que hacer”, dijo ayer el presidente municipal, consultado por este medio.

Previamente, el Estado reportó haber contratado “equipo especializado” para el análisis de los materiales y estructuras de la zona en la que se prevé construir las dos estaciones, con el fin de tener un diagnóstico que indique cómo continuar la obra.

“Lo primero es tener el dictamen, de forma simultánea hacer obra de protección de los avances de lo realizado, continuar con el cumplimiento de los requisitos que nos exige el Municipio para obtener la licencia de construcción”, dijo a este medio Gustavo Elizondo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno estatal.

Los funcionarios fueron consultados luego de que el Gobierno municipal informara que la obra de construcción en la zona Centro de la ciudad, para lo que serían las estaciones subterráneas Muref y Catedral, fue clausurada debido a que la estructura del paso a desnivel no las soportaría.

“Lo que tenemos de información es que, estructuralmente, no tiene viabilidad ese proyecto y, por tanto, como informó la directora de Desarrollo Urbano, se les notificó que no tenían licencia de construcción para seguir adelante con ese proyecto”, dijo ayer Cabada.

Sobre el dictamen que busca obtener el Gobierno del Estado, la Coordinación de Comunicación Social informó a este medio que está siendo elaborado “por un despacho local de expertos en estructuras y materiales”, sin costo adicional al asignado para los tramos.

“El asunto de la corrosión (en las columnas del paso a desnivel) es uno de los aspectos que se evaluarán en el dictamen; una vez obtenidos los resultados del mismo se podrá saber el estado de las columnas y su causa, así como otros elementos encontrados”, agregó la información oficial entregada a este medio.

Con el tiempo encima, debido a que la administración estatal concluye en septiembre, la obra pública del nuevo sistema de transporte BRT-2 ha enfrentado diferentes obstáculos, como indican los archivos periodísticos.

Uno de éstos fue la suspensión, entre marzo y mayo, de la construcción en el tramo ocho, ubicado entre las calles Francisco Márquez y Lerdo y donde la empresa inicialmente asignada canceló el trabajo al detectar una tubería de agua a una profundidad diferente a la prevista.