No bastan 'supercierres': Mocken

Cortesía

Ciudad Juárez— No bastan los “supercierres”, pues la población tiene que hacer su parte, señaló hoy Javier González Mocken, al lamentar los resultados funestos del fin de semana.

“Este día al inicio de semana laboral recibimos noticias de que en este supercierre, en este fin de semana ha habido 48 fallecimientos por la pandemia, y eso es sumamente alarmante””, expresó,

El candidato de la alianza PAN-PRD, indicó que las medidas del gobierno estatal no bastan para el control de los contagios, pues la gente tiene y debe hacer lo posible por protegerse a sí misma.

“No nos confiemos, incluso en la misma familia, para que podamos protegernos unos a otros, y podamos hacer que esta pandemia se controle y que no trascienda más”, señaló.

Dijo que es lamentable que se sigan realizando fiestas, pues tan sólo este fin de semana la autoridad reventó 37, pero hubo más de 60 casos, de aquellos que no se reportaron, pero que sucedieron.

“Yo quiero pedirles de favor a mis amigos y amigas, que tengamos toda la seriedad posible en ese tema, está en juego la salud de todos. Acuérdense que no hay muchas camas disponibles en los hospitales, estos están totalmente llenos, no hay insumos médicos suficientes. Acuérdense que la enfermedad es terrible, es una agonía horrible, no lo echen al saco roto. Hagamos lo que sea necesario para evitar este contagio, enfatizó.

En cuanto a la aplicación de la vacuna, Javier González Mocken, señaló que hay una enorme deficiencia, pues según datos de la propia autoridad de salud, sólo se ha vacunado un 4 por ciento de los juarenses, así que el riesgo es enorme para el resto de la población, al mismo tiempo que lamentó el errático manejo de la pandemia por parte de los tres niveles de gobierno.

“No nos confiemos, hagamos lo necesario para que esto no crezca”, finalizó.