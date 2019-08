No cayó en trampa hermano de Duarte

Chihuahua.- “Yo si pienso que fue una trampa de la fiscalía para detenerlo, lo que pasa es que no cayó”, opinó el catedrático de la facultad de Derecho, Francisco Flores Legarda con respecto al intento de la FGE de declarar prófugo de la justicia el pasado viernes a Sixto Duarte, hermano del gobernador César Duarte por una acusación de haber recibido indebidamente la cantidad de un millón 400 mil pesos.

Y el abogado continúo en su análisis, “de aquí en delante quien sabe si lo vayan a encontrar. ¿Cómo es posible que lo cite un juez, en todo caso el Ministerio Público es quien pide la comparecencia, pero el juez no le puede decir así nomás (sic) ven para acá”, externo.

El maestro universitario manifestó que en ningún momento se informó al acusado, que la comparecencia fuera para una audiencia de vinculación a proceso.

“En ningún momento dijeron que fuera una audiencia para la vinculación a proceso, luego piden que lo declaren prófugo de la justicia pero si todavía no está vinculado a proceso. La verdad no se entiende el sistema de justicia de Chihuahua”, criticó Flores Legarda.

El abogado cuestionó en relación al caso que primero salió la nota en algunos medios en el sentido de que detienen a Sixto Duarte, luego el gobernador Javier Corral dice que se le citó pero para declararlo.

“Luego dijeron que Sixto Duarte cometió el delito de encubrimiento por receptación, entonces, efectivamente se le está persiguiendo, se trató de una trampa”; afirmó el abogado Legarda.

Añadió que así no funciona la justicia, pues primero el agente del Ministerio Público tiene que recabar las pruebas y citar a la persona a que declare, si no se presenta, se gestionan otros medios de prueba, pero no a la inversa, donde el juez es quien lo manda citar para una declaración.

¿Cómo es posible que el juzgado lo mando citar, para detenerte?, no checa eso, quien sabe cuál sea el trasfondo de todo esto, manifestó.