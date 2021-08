No dejan a Maru dinero ni para primera nómina

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Maru Campos tras el encuentro celebrado en la frontera

Ciudad Juárez.- La gobernadora electa, María Eugenia Campos, aseguró que el Gobierno saliente no dejará dinero para terminar “el tiradero de obras” como las del BRT-2 en Juárez, y ni siquiera para la nómina de la primera semana de septiembre.

“Están a dos semanas de terminar la administración y ahí están las obras inconclusas”, dijo ayer Campos tras terminar una reunión con miembros de la iniciativa privada, quienes le cuestionaron sobre los proyectos inconclusos que dejará la administración corralista.

“Estoy ahorita en negociación con la Secretaría de Hacienda para que me deje contratar un crédito a corto plazo, que lo más que me deja de techo financiero son 5 mil millones de pesos; el problema es que la ley dice que yo no puedo contratar (deuda) hasta el 8 de septiembre y la nómina se me viene el día 15 (de septiembre”, expuso.

Señaló que esto implica convocar, licitar, etcétera, para tener nada más 5 mil millones de pesos. “Es todo el ingreso que yo tendría y me faltan 8 mil 300 millones de pesos, de dónde voy a sacar 8 mil 300 millones de pesos. Se están buscando formas, por ejemplo poner en orden esta parte de los derechos de la Secretaría de Educación, en el Registro Público de la Propiedad, en el Registro Civil”, detalló.

Expuso que sí está tratando de disminuir las secretarías en aras de la optimización de recursos.

Sin embargo, más allá de anticipar si tendrá que recurrir a nuevos préstamos, aseguró: “quiero enviar un mensaje claro y contundente a todos los juarenses: hay gobernadora y sé que hay juarenses, no los voy a dejar con ese tiradero de obras”.

Luego de la reunión, que fue privada en un salón del centro de convenciones Cibeles, aseguró que ésta fue reunión muy productiva.

“Nos comprometimos a trabajar juntos sector privado y sociedad civil organizada para hacer lo que corresponde, lo que prometimos a los juarenses y vamos a cumplir”, dijo.

Adelantó que a casi dos meses del inicio de la transición, su equipo de recepción no ha podido tener un diagnóstico de lo que dejará el gobierno de Javier Corral en cuanto a términos financieros.

“Tengo una relación con la Secretaría de Hacienda (federal), la instrucción es que los gobernadores entrantes tomen la batuta en las decisiones en tema hacendario. Y no hay adelanto de aportaciones”, dijo.

La gobernadora electa no supo decir dónde está el cuello de botella, si hubo falta de planeación en las obras o fue una zancadilla, según se le cuestionó, “pero tienen gobernadora y tenemos juarenses, y vamos a salir de este problema”, manifestó.

‘Que Corral diga si es justo darle protección’

Luego de que el Congreso del Estado dejara a la próxima administración el análisis de dotación de escoltas a Javier Corral y algunos de sus funcionarios una vez que terminen su gestión, la gobernadora electa le llamó a cuestionarse si es justo que los chihuahuenses le paguen este beneficio.

“Ya decidirán entonces las dependencias involucradas en el tema, según haya sido reformada la ley, que tomen la decisión”, abordó. Sin embargo también apuntó: “Era algo que ya existía en la ley cuando llegó el señor Corral, lo derogó de la ley, lo abrogó, y ahora se volvió a solicitar que se implementara. No entiendo esos cambios, pero bueno”, dijo.

Señaló que es muy difícil hablar de justicia, de qué es justo y que no es justo, entonces “habrá que preguntarle al gobernador Javier Corral si es justo”.

Se quedará Secretaría de Economía en Juárez

Luego de terminar la reunión con la IP, dio a conocer que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) se quedará en Juárez, y aseguró que los funcionarios que estén en las representaciones del Gobierno del Estado en la zona norte serán juarenses.

Dijo que ayer las cámaras empresariales le pidieron un área de turismo, y aunque dijo que no puede ser una secretaría por el impacto presupuestal que esto genera, sí habrá un área de turismo en la ciudad. Dijo que hay un compromiso para que los funcionarios de transición, más adelante designados, estén cerca de Juárez. También aseguró estar lista para su toma de protesta que será en esta ciudad el próximo 7 de septiembre. (Javier Olmos / El Diario)