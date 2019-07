Chihuahua.- No eludo mi responsabilidad, solo pido considerar los esfuerzos hechos para pagar, expresó el ex funcionario estatal Ricardo Yañez Herrera, al buscar su libertad condicional en la pena de 4 años que se le impuso en 2017 por peculado agravado.

Así se pronunció durante audiencia en la que se debatió la solicitud de su defensa para ese beneficio preliberacional.

Manifestó que él no se benefició de los 246 millones de pesos por los que fue sentenciado, y asumió su responsabilidad por la firma de contratos que se usaron indebidamente.

Hasta el momento ha solicitado préstamos y créditos y ha cubierto 25 millones de pesos como reparación del daño, por lo que pide quedar libre y plazos bimensuales para pagar al Gobierno del Estado.