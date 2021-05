‘No entiendo por qué le hicieron tanto daño’

Cortesía / Jacivi Cortesía / Cal en el sitio en el que fue hallado el cuerpo, detrás de la casa donde estuvo la víctima

Ciudad Juárez.- Un listón rojo colocado en la entrada del jardín de niños Emma Beatriz Sahagún Méndez indicó ayer el lugar en el que, luego de cuatro días de búsqueda, fue localizado el cadáver de Jacivi Alejandra Holguín Grable, de 21 años.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima falleció de estrangulamiento por sofocación y fue encontrada inhumada en el patio de la institución educativa –ubicada en la colonia San Antonio–, elevándose así a 73 el número de mujeres asesinadas en esta frontera en lo que va del año.

Por este crimen, agregó un comunicado de la FGE, hay una persona sujeta a investigación. Según la indagatoria que realizaron los agentes de la Policía de Investigación pertenecientes a la FEM, el señalado declaró que asfixió a la víctima y luego la sepultó bajo un árbol del jardín de niños Emma Beatriz Sahagún Méndez, atrás de la vivienda que habitaba.

“Acabaron con toda la familia, no saben ni lo que hicieron. Mi niña era una niña, no porque sea mi sobrina, pero ella era muy tranquila, ella era la princesa de toda la familia, no le hacía daño a nadie, no se metía con nadie”, dijo una tía de la víctima, que pidió no ser citada por nombre.

“No entendemos por qué le hicieron tanto daño, cómo esa persona tuvo el valor de hacer lo que le hizo y todavía enterrarla; no entendemos, es un dolor muy grande que no podemos superar”, agregó.

La familiar entrevistada dijo también que Jacivi trabajaba como empleada en la sucursal de los supermercados S-Mart ubicada en Perimetral Carlos Amaya, empresa para la cual también trabajaba, como guardia de seguridad en la tienda de la avenida Adolfo López Mateos, el hombre con quien la víctima dijo que saldría a comer el pasado domingo 16 de mayo.

La entrevistada señaló que él –de quien no supo el nombre y sólo que tiene alrededor de 25 años–, la pretendía con insistencia, “dándole detalles, rosas” y con visitas a su domicilio.

“Ese día el muchacho la invitó a comer, y aceptó porque ya lo conocía. Y cuando fueron a comer, yo pienso que no la llevó a comer, pienso que ahí la obligó a ir a la casa de él, y ahí hizo lo que hizo”, dijo.

De acuerdo con el relato de la familiar, Jacivi salió de su casa –ubicada en la calle Tepanecas de la colonia Azteca– a la 1:40 de la tarde.

A las 17:00 horas, su madre, Jaqueline Grable, recibió una llamada en la que la hoy víctima le reportó que se encontraba bien, pero, una hora después, Jacivi envió un mensaje a una de sus amigas diciendo que ya no estaba a gusto. Después de esa hora, el teléfono se apagó.

De este último mensaje, agregó la entrevistada, la familia se enteró el lunes, acudiendo entonces a poner el reporte de desaparición ante la Fiscalía, en el que se registró que Jacivi tenía 21 años con tres meses, que era originaria de Ciudad Juárez, de 120 centímetros de estatura, 45 kilogramos de peso, tez trigueña clara y complexión débil.

“Tras informar el caso ante el Ministerio Público se inició con la indagatoria ministerial que permitió establecer la ubicación del cuerpo de la joven, el cual fue recuperado aproximadamente a las 22:00 horas de ayer (jueves)”, indicó el viernes la FGE en el comunicado.

“En el curso de este día, se llevaron a cabo las diligencias para establecer la identificación oficial de la víctima, así como la causa de muerte que se determinó como asfixia por sofocación”, agregó el texto.

Sobre la detención, la FGE informó solamente que “el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, mencionó que dentro de las líneas de investigación que ha seguido la FEM (Fiscalía Especializada de la Mujer), se cuenta con una persona sujeta a investigación en relación con este caso”.

Ni la FEM ni la FGE proporcionaron ayer información sobre la pista que condujo al paradero del cuerpo, pero información extraoficial indicó que se logró ubicar la camioneta del acompañante, así como la vivienda, donde los agentes investigadores encontraron rastros de sangre.

“Ya tenemos un móvil y ahorita estamos acelerando las tareas de investigación en el Semefo para identificarla plenamente”, dijo ayer Peniche Espejel.

Confirmó que hay una persona detenida sujeta a investigación, pero no se ha definido su situación jurídica. “Estamos solicitando la intervención del Poder Judicial para llevar a cabo otros actos de investigación”, señaló.

Durante la noche del jueves, las unidades vehiculares de los elementos ministeriales y del Servicio Médico Forense fueron captadas por este medio en el exterior del jardín de niños, ubicado sobre la calle Checoslovaquia casi esquina con Sevilla, de la colonia San Antonio.

“Tenemos toda la mañana hablando de eso, pensando en su familia, en su madre, en lo que han de estar sintiendo”, dijo la empleada de un taller en la calle Sevilla que, por motivos de seguridad, pidió no ser identificada.

“Estamos muy tristes. Era muy amigable, con todos platicaba y se llevaba bien”, agregó Cristian Santos, de 15 años, vecino de Jacivi y entrevistado en la calle Tepanecas, en la colonia Azteca, frente al domicilio de la familia Holguín Grable.

La familiar entrevistada agregó que a Jacivi le sobreviven sus padres y un hermano mayor.

Información de la FEM indica que esta instancia inicia la investigación en todos los casos de asesinato en los que la víctima es mujer, aplicando un protocolo para determinar si el crimen encuadra en las circunstancias que el artículo 126 bis del Código Penal del Estado establece para determinar si existe o no el motivo de género. Entre estas características, indica el artículo citado, se debe determinar si la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, o si hubo antecedentes de violencia en cualquiera de sus entornos.

Ni FEM ni FGE agregaron ayer datos al respecto.

Por la tarde se dio a conocer que la FEM presentará esta mañana ante un juez de Control a José R., acusado de asesinar e inhumar de manera clandestina a Jacivi.

Un agente del Ministerio Público adscrito a la FEM informó que se han agotado los procedimientos periciales en la casa del probable homicida, en la camioneta en que fue trasladada la mujer y en el lugar donde fue enterrada, además de haber obtenido la declaración del inculpado, de su madre y otro familiar, que fortalecen la acusación que se le hará por el delito de homicidio calificado y con penalidad agravada.

La indagatoria que realizaron los agentes de la Policía de Investigación pertenecientes a la FEM permitió esclarecer que la víctima y el presunto homicida tenían poco tiempo de conocerse y comenzaban una relación.