No es de 427 mdp deuda a UACJ… son mil 355 mdp

Ciudad Juárez.- La administración de Javier Corral adeuda a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) mil 355 millones 432 mil 501 pesos por concepto de subsidio ordinario e impuesto adicional universitario, monto que se ha acumulado desde el 2016 hasta junio del 2021 y que ha afectado el crecimiento de la institución educativa.

De la deuda, 620 millones 274 mil 138 pesos pertenecen al recurso recaudado por medio del impuesto adicional universitario, es decir, del monto que Gobierno del Estado cobró a los contribuyentes de la entidad en apoyo a la máxima casa de estudios, le entregó menos del 20 por ciento de lo que le correspondía.

En el 2016 la Secretaría de Hacienda tuvo un ingreso por impuesto adicional universitario de 243 millones 608 mil 993 pesos; en el 2017, 248 millones 940 mil 602 pesos; en el 2018, 279 millones 286 mil 583; 2019, 281 millones 665 mil 368; 2020, 278 millones 751 mil 836; 115 millones 089 mil 861 en el primer trimestre del 2021 y 71 millones 956 mil 869 pesos en el segundo.

Es decir, del 2016 hasta el segundo trimestre del 2021 la administración estatal recolectó, por medio de la Secretaría de Hacienda, mil 519 millones 300 mil 112 pesos por impuesto adicional universitario, el cual debió ser entregado en proporciones iguales a la UACJ y a la Universidad Autónoma de Chihuahua, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.

Señala el artículo 82 de la ley: “Se le aplicará la tasa del 4%, y el importe que se obtenga será el impuesto a pagar. Los ingresos que se obtengan por este impuesto se destinarán al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por partes iguales”.

También a la UACH

Sin embargo, de los 759 millones 650 mil 056 pesos que correspondía a cada universidad, a la UACH se le deben 139 millones de pesos y a la UACJ 620 millones 274 mil 138 pesos, de acuerdo con datos del director administrativo de la UACH, Francisco Márquez, y el subdirector de contabilidad de la UACJ, Rafael Ruvalcaba.

“No nos lo dan todo, nos lo dan en partes. Si nos toca un peso, sólo nos dan 20 centavos, por decirlo así (…) Hemos pugnado porque nos den lo que realmente nos corresponde, pero nos argumentan que no hay partidas presupuestales, que no tienen presupuesto, así de sencillo, con esas palabras nos lo dicen”, dijo Ruvalcaba.

Además de lo adeudado por el impuesto adicional universitario, el Gobierno del Estado también le debe a la UACJ 735 millones 158 mil 363 pesos por concepto de subsidio ordinario, ingresos que le corresponden con base en lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero que permiten a la máxima casa de estudios cumplir con los servicios educativos y funciones académicas que realiza.

En una entrevista que el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, dio a El Diario la semana pasada informó que la administración estatal adeuda 427 millones 039 mil 089 pesos por subsidio, una cartera vencida acumulada desde el 2016 hasta el 2020; sin embargo, el contador de la universidad señaló que tan sólo en el 2021 se ha generado una deuda de 308 millones 119 mil 274 pesos, lo que da un monto total de 735 millones 158 mil 363 pesos.

‘El Estado no cumple’

En enero de 2021 el gobierno de Corral pagó a la UACJ 20 millones 930 mil 866 pesos por concepto de subsidio, en febrero dio 14 millones 264 mil 650 y en marzo el pago disminuyó a 6 millones 574 mil 509, cuando según lo establecido en el calendario de ministraciones del ejercicio fiscal 2021 tan sólo en marzo debió pagar 52 millones 089 mil 564 pesos. Además, en abril, mayo, junio y julio no realizó ningún pago e incluso quedó debiendo partidas de los primeros tres meses, informó Ruvalcaba.

“Desafortunadamente el Estado no cumple con el convenio y es en donde empezamos a batallar; de los ingresos propios tenemos que destinar a gastos que debió haber cubierto Gobierno del Estado y al destinar los ingresos propios para otras partidas nos quedamos sin los planes de la institución, como infraestructura, remodelaciones o para hacer más edificios para aceptar a más alumnos”, dijo.

Además, Ruvalcaba explicó que el Gobierno del Estado le ha señalado a la UACJ que no reconoce adeudos de ejercicios anteriores, es decir, que los montos que no pagó no los registra como pendientes. Ante la situación, el contador señaló que durante las tres administraciones en las que ha laborado en la máxima casa de estudios nunca había visto que la administración en turno no realizara los pagos que le corresponden. (Alejandra Gómez / El Diario)

