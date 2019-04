No estaba enterado del censo: Javier Corral

Chihuahua.- El gobernador del Estado, Javier Corral, señaló que su relación de los sectores empresariales ha sido buena desde que inició su administración y que ha estado atento a las necesidades que le han planteado para poder seguir desarrollándose. Sin embargo, al ser cuestionado por sobre los resultados del censo Data Coparmex de marzo pasado, el cual precisó que sólo el 37 por ciento de los empresarios socios de la confederación aprobaron la presente administración estatal, el gobernador dijo que no estaba enterado del censo. En los resultados se estableció que 63 por ciento piensa que Javier Corral no está cumpliendo con los propósitos para los que fue electo. Pese a que los gobiernos con menor aprobación entre el empresariado son los de Chiapas, Baja California y Morelos, con tres, cuatro y siete por ciento, Chihuahua fue el tercer estado cuyo índice de aprobación se desplomó respecto a 2018. El año anterior, había una aprobación conjunta al gobierno de Corral Jurado del 52 por ciento. Sin embargo, el índice tuvo un descenso de 15 puntos porcentuales. El gobernador expresó que no estaba al tanto de los resultados del censo, pero calificó como muy buena la relación con los empresarios, con quienes dijo que sostiene acercamiento constantemente y le han expresado sus necesidades. [email protected]