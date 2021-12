No habrá cena en su casa esta Nochebuena

Omar Morales / El Diario de Juárez / La madre de familia con sus tres hijas Omar Morales / El Diario de Juárez / La familia vive en un cuarto que le proporcionó su madre a Claudia

Ciudad Juárez.— Claudia Verónica Sepúlveda es una madre de familia que ha tenido que enfrentar la difícil prueba de sacar adelante a sus cuatro hijos sin su esposo, quien murió hace dos años. La mujer desea que sus hijas Joleth Darlin y Yoseline Dayana de 16 y 14 años de edad, respectivamente, puedan recibir atención médica ya que tienen discapacidad.

Ambas fueron diagnosticadas con microcefalia. La madre de 37 años de edad explicó que se enteró de la enfermedad de sus hijas luego de que la mayor entró a la escuela, en donde le costó trabajo poder aprender y tras exámenes médicos comenzó a recibir tratamiento.

“Las miran y ven unas niñas normales, pero al platicar con ellas se dan cuenta de la discapacidad que tienen por el modo que no hablan bien y actúan como niñas de siete u ocho años cuando ya son unas niñas de 16 y de 14 años”, detalló.

Joleth Darlin tiene problema psicomotriz, ya que tiene dificultad para caminar correctamente, por lo que suele detenerse de los muebles para no caerse, además tiene un severo problema en la vista: se le diagnosticó con catarata congénita, situación por la que ha sido operada en dos ocasiones, sin embargo, su problema continúa.

La madre dijo que tras una serie de estudios, los médicos le han dicho que por el serio problema la adolescente necesita donación de córneas, pero hasta el momento continúa en lista de espera.

“Le hicieron muchos estudios para su vista, visitamos bastantes oculistas para escuchar diferentes opiniones hasta que llegaron a la conclusión de que la niña tenía catarata congénita. Me apoyaron para poder realizarle las operaciones pero queda bien solamente como dos o tres meses en la recuperación y luego vuelve la catarata a renacer”, explicó.

La familia vive en un cuarto que se ubica en la calle 12 de Octubre de la colonia Pánfilo Natera, hogar que le proporcionó su madre a Claudia para que viviera junto a sus hijos Joleth y Yoselin, además de Jonathan, de 12 años de edad, y Jareli Dianey, de 8.

La madre trabaja en una maquiladora en el segundo turno; mientras ella sale a laborar, la abuela de los menores se encarga del cuidado de los niños, les da de comer, y los atiende mientras su mamá no está.

Mencionó que asimilar la muerte de su esposo fue muy complicado para su familia. La madre ha tenido que enfrentar duros obstáculos para salir adelante con sus hijos, sobre todo con las jóvenes con discapacidad, quienes a falta de recursos no han recibido el tratamiento que necesitan.

“Es complicado porque antes tenía el apoyo de mi esposo, pero ahora que me quedé sola se me hace más difícil. Cuando me voy a mi trabajo mi mamá se hace cargo de ellas, a veces se ponen muy necias; tienen otros dos hermanos que debo llevar a la escuela… el proceso es pesado y difícil”, explicó.

Detalló que a sus hijos les ha pegado fuerte la ausencia de su padre, es por eso que acuden con un psicólogo que se encuentra en un centro comunitario, donde les brindan las terapias gratuitas para sobrellevar la situación de haber perdido a su ser querido.

Recordó que la última celebración navideña fue hace dos años, cuando su esposo aún vivía. Ese día lo pasaron tanto con su familia como con la de su marido, y el festejo incluyó una cena con tamales.

Para esta Navidad, Verónica señaló que será diferente porque no cuenta con los recursos para una cena o regalos para sus hijos, aunque desea que a su familia no le falte salud en estas fechas.

“Este año yo creo que tampoco se va a festejar porque no tenemos dinero, pero ya por lo menos estamos estables emocionalmente y con eso estamos satisfechos”, mencionó.

Si usted desea apoyar, en especial a Joleth Darlin y Yoseline Dayana Alcántar Sepúlveda, que tienen discapacidad, puede comunicarse al número de teléfono (656) 486-2838 o acudir a su domicilio en calle 12 de Octubre número 1175, colonia Pánfilo Natera.

Joleth Darlin y su hermana Yoseline Dayana usan talla catorce de ropa, mientras su hermana Jareli Dianey talla ocho de ropa y su hermano Jonathan Daniel talla 12.