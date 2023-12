Fernando Méndez/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Tras despedir al “catequisto”, que por seis años sirvió a la parroquia San José de Lomas, el sacerdote Marcelino Poso dijo que el crimen de Jesús Rafael Díaz “es el resultado de una violencia que azota a un país inestable, con instituciones que faltan por asumir su responsabilidad para dolor de las familias”.

El párroco, quien tenía una relación cercana con el conductor asesinado el martes pasado, también llamó a la sociedad a cuidar unos a otros.

“Tenemos que cuidarnos mutuamente porque no hay instituciones que nos cuiden”, aseveró.

La multitudinaria despedida de Jesús Rafael fue más que merecida. Su familia estuvo presente y le agradeció el sacrificio que diariamente hacía por trabajar honradamente para que nada faltara en casa, también estuvo la comunidad católica con la que trabajó por más de seis años para inculcar su fe y amor a Dios entre los más pequeños.

Y sin faltar los conductores de plataforma digital con los que trabajó y organizó para protegerse unos a otros.

El cortejo fúnebre salió poco después de las 10 horas para dirigirse a la parroquia San José de Lomas, donde las y los catequistas lo esperaban para entregarle la sudadera conmemorativa que habían elaborado para todos.

En las misa de cuerpo presente al sacerdote dirigió sus palabras de consuelo a Magaly, la esposa de “Rafa Wayne”, quien estuvo en la iglesia acompañando a su hijo en la celebración a la Virgen de Guadalupe.

“Para nosotros la sabiduría es Cristo, la forma de actuar es Cristo, que pide justicia, pide paz y pide solidaridad. Si ustedes no son solidarios y no presionan, es feo decirlo, puede pasar otra vez y no hay que soltar, pedir justicia”, llamó el padre.

Por esta ocasión, el sacerdote cedió las ofrendas a la familia del chofer para apoyar la precaria situación económica que enfrentan al faltar el principal proveedor.

Al término del servicio, los asistentes al servicio religioso le brindaron a “Rafa Wayne” un minuto de aplausos en homenaje a su vida al servicio de los demás.

El féretro era cargado por la familia y los amigos de “R-1”, la clave que identificaba a Rafa y al frente iba R-2, padre de la víctima.

El sacerdote caminó a paso lento y quedó frente al féretro y la carroza, en su mirada era evidente la tristeza y en silencio se despedía.

Mientras el cortejo fúnebre salía del templo, el padre Marcelino declaró que las autoridades podrán decir que es un caso aislado, o que es uno de miles asesinatos que ocurren en el país, porque se niegan a admitir la violencia.

“Todo el dolor que esto produce en las familias, en las personas cercanas, en la gente de bien que paga con sangre las consecuencias de toda esta crisis que estamos viviendo, económica, social, política; como comunidad cristiana de San José de Lomas también nos afecta este hecho, un catequista, yo le decía catequisto, muy entregado, buen hombre, buen hijo, pero era muy positivo y proactivo, como sociedad debemos cuidarnos mutuamente, si no hay instituciones que puedan hacerlo”.

El cortejo se trasladó hasta la Ciudad Judicial donde un Tribunal Especializado vinculaba a proceso a Brian y Jared, los dos adolescentes que fueron formalmente acusados por los delitos de homicidio calificado en perjuicio de Rafael Díaz y por robo agravado, homicidio calificado en grado de tentativa y robo de vehículo.

Al término de la audiencia celebrada este viernes, el juez resolvió que ambos adolescentes de 16 y 17 años, enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar de internamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai).

Los choferes demandaron un castigo ejemplar para evitar más agresiones, sin embargo, la realidad es que después del asesinato de Rafael Díaz, otro conductor fue asaltado y una conductora se debate entre la vida y la muerte tras ser herida con un arma blanca en otro intento de asalto.

Con la música a todo volumen y una camioneta llena de flores, el cortejo siguió su ruta hacia el cementerio Sueños Eternos, donde se vivieron dolorosos momentos, previos al adiós definitivo.

El padre de Rafael se negaba a soltar el ataúd de manera. A aceptar que el robo de dos teléfonos fuera un motivo para arrebatarle la vida a su querido hijo.

Los choferes hicieron un pase de lista y repitieron tres veces “presente”, para luego colocar el féretro en la tierra y finalmente cubrirlo con tierra, lágrimas y flores.