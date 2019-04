No hay órdenes de aprehensión contra otros agentes: Fiscal

Chihuahua, Chih.- En la investigación del asesinato de un exagente ministerial durante un arresto por parte policías municipales, se reúnen datos de prueba y esperan que se consolide para ver si efectivamente se le puede hacer imputación a una o más personas que se pudieron haber involucrado, dijo el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.

En cuanto a supuestas órdenes de aprehensión en contra de otros agentes, afirmó que no existe tal, pues se encuentran en una etapa complementaria en la que no se ha podido establecer responsabilidad de más policías. Agregó que mientras la investigación no sea cerrada, caben posibilidades.

Mencionó que por el momento hay pruebas suficientes para establecer la presunta responsabilidad de quienes estuvieron como imputados y que fueron liberados por una Juez, situación con la que no estuvieron de acuerdo, por que la juzgadora fue más allá de lo que le correspondía.

La Fiscalía General presentó hace días el recurso de apelación ante la resolución que se emitió en la audiencia de vinculación a proceso, y espera respuesta favorable, de acuerdo con el titular de la FGE.