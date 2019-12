No hay seguridad, es evidente el fracaso: Bazán por secuestro de empresario deliciense

Chihuahua.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, lamentó el presunto secuestro del empresario del municipio de Delicias, Carlos Cuevas Abundis, que fue privado de la libertad junto con su familia por hombres armados que ingresaron a su domicilio, lo que refleja el fracaso en seguridad de las autoridades estatales.

“Yo conozco bien a Carlos, hemos coincidido en varias ocasiones. Lamentamos que se presente esta situación y es un evidente fracaso por parte de las autoridad estatal. No hay control, no hay orden, no hay seguridad. Esperemos esté bien y se de a conocer su paradero”, comentó el legislador priista.

En ese mismo tema, destacó que ahora que el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, envió la iniciativa para crear una nueva Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que estaría separada de la Fiscalía General del Estado (FGE), es simplemente intentos fallidos, porque es claro que la inseguridad e impunidad gobiernan en la entidad