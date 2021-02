'No he hecho nada de lo que se me acusa, estoy en sus manos'

El Diario de Juárez

“Soy inocente, no he hecho nada de lo que se me acusa, estoy totalmente en sus manos”, dijo el sacerdote Aristeo B.B., en su alegato final, declaración con la que el tribunal de enjuiciamiento dio por concluido el debate e ingresó a deliberar para dar el veredicto.

La menor víctima F.F.N., se desistió de acudir a rendir una declaración final, dijo su asesora jurídica.

El juez Carlos Jaime Rodríguez García declaró un receso para deliberar y a partir de las 4:00 de la tarde podrá finalmente dar el fallo que indique si el sacerdote es inocente o culpable de los cargos de violación y abuso sexual que se le imputan.