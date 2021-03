'No lucren políticamente con el nombre de mi hija', suplica la madre de Jessica

El Diario

La madre de Jessica Silva, mujer agricultora asesinada por la Guardia Nacional tras las protestas en La Boquilla el 8 de septiembre del 2020, pidió que no lucren con el nombre de su hija, que no sea estandarte de campañas políticas.

Esto, luego de ver en redes sociales el comentario de un usuario que pedía votar por Maru Campos en "homenaje" a Jessi Silva. La señora dijo: "Yo no quiero que tomen esto como burla. Que no se use con fines políticos".

La señora indicó que se acercará con el candidato o candidata que gane la gubernatura del Estado para exigir justicia por el asesinato de Jessica, "pero no quiero que lucren con mi hija".

Por otra parte, señaló que sus nietos están bien junto a su padre, sin que nada les falte, pero necesitan justicia por la muerte de su madre, luego de que en todo este tiempo no se ha hecho nada.

"También hay personas que han usado el nombre de mi hija para pedir apoyos y no es correcto, nadie de la familia lo ha hecho porque no lo necesitamos. Agradezco a quienes nos han apoyado económica y espiritualmente, pero yo no he pedido dinero o algo así usando el nombre de mi hija para esos fines. Gracias a Dios mis padres me enseñaron a trabajar y vivimos de eso. Quiero que quede claro que no usen la muerte de mi hija para pedir dinero", enfatizó.

A pesar de todo, la mujer sigue alzando la voz por su hija y en defensa del agua y señaló: "En Chihuahua no queremos ni necesitamos a la Guardia Nacional, siento repudio por ellos, siento coraje. No creo que nos custodien ni ayuden, sino todo lo contrario".

Finalmente, la madre de Jessica Silva dijo que ella seguirá alzando la voz a través de las redes sociales, nombrando el asesinato de su hija y exigiendo justicia día a día.