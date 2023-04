'No me desaparezcas, da paz a mi familia y déjame volver de la manera que sea'

Cortesía

Ciudad Juárez.- Familiares de los 13 migrantes mexicanos desaparecidos hace un año y siete meses en el desierto de Chihuahua, hicieron hoy un llamado a quienes los privaron de la libertad para que les den información sobre su paradero.

“Mi llamado es para ti que me llevaste y dejaste a mi familia incompleta, a mis hijos llorando, a mi esposa desconsolada y a mi madre muerta en vida, sin detenerte a pensar que un día puede ser tu madre la que esté en el lugar en el que ahora se encuentra la mía, buscándome y pidiendo un poco de piedad”, se lee en la súplica por su regreso.

Se trata de los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto Álvarez Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón, quienes fueron privados de la libertad el 25 de septiembre de 2021. También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares han pedido a las autoridades reservar la identidad por motivos de seguridad.

Según los familiares, los hombres comenzaron su travesía en el panteón de Coyame del Sotol, desde donde la mayoría se comunicó con sus familiares antes de abordar una camioneta 4x4 en la que viajarían durante unas siete horas, debido a la dificultad del terreno. Luego tendrían que seguir su camino a pie por tres días más, pero cuando llevaban alrededor de cinco horas a bordo de la camioneta fueron interceptados por el grupo que los desapareció.

Entre el grupo de migrantes que buscaban llegar hasta Estados Unidos se encontraba también un adolescente de 14 años, quien se encuentra como testigo protegido ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que narró a las autoridades que esa noche iban en una brecha entre Coyame del Sotol y Lomas de Arena, municipio de Guadalupe, cuando fueron interceptados por un convoy integrado por tres camionetas en las que viajaban hombres armados. De acuerdo con el menor, a él también lo privaron de la libertad, pero luego dejaron ir, por lo que siguió caminando hasta que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes lo expulsaron a México a través de Ciudad Juárez.

“Desgraciadamente, nadie entiende la magnitud de esto hasta que lo vive en carne propia”, lamentaron este 25 de abril las madres y esposas de los mexicanos.

“Seguimos igual, sin saber qué pasó. Ellos siguen trabajando en eso pero no ha habido noticias”, informaron luego de que la semana pasada se llevó a cabo otro rastreo por parte de la FGE, sin que los hayan logrado encontrar a ellos o algún otro rastro como la camioneta en la que viajaban.

“Si aún me tienes con vida, déjame volver con los míos, si decidiste acabar conmigo, solo dile a mi familia anónimamente en donde me dejaste, no me desaparezcas, da un poco de paz a mi familia y déjame volver con ellos de la manera que sea”, se lee en la carta publicada hoy para quienes los privaron de la libertad.

“Mi llamado también es para ti, que pudieras saber sobre nuestro paradero, no somos mujeres, somos hombres que teníamos planes para el futuro y para el de nuestras familias. Nos dirijamos a EUA para trabajar, nosotros tampoco nos pudimos defender, ni escapar, nos apuntaron con un arma y nos privaron de la libertad, nuestra familia también sufre, llora y grita de dolor por no saber de nosotros. Yo también quiero vivir, volver a lado de mis hijos, de mis padres, de mi esposa, de mis hermanos. No ignores a mi familia, ayúdala, una llamada anónima no te cuesta nada ni te compromete con nadie, traerás paz a muchas familias”, es la súplica de las familias.

La petición es que usted cuenta con información sobre su paradero la informe al teléfono 656-629-33-00 extensión 50710 o de manera anónima a la página de Facebook: 13 desaparecidos Coyame-Chihuahua.