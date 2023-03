'No me dicen si está vivo o muerto', venezolano busca a su hermano tras incendio

Agencia Reforma

Ciudad Juárez.- Con el rostro desolado, el venezolano Abel Ortega implora saber sobre su hermano, uno de los casi 300 migrantes que estaban a interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez que se incendiaron anoche.

"Vengo a preguntar por mi hermano y no me dan razón de mi hermano. No me dicen si está vivo, está muerto", reclamó el venezolano de 29 años de edad, quien llegó junto con su familia hace 15 días a Ciudad Juárez luego de una travesía de meses.

Ortega explicó que ayer fue detenido junto con su esposa y su hijo, así como su hermano, de nombre José Maldonado, de 21 años, cuando se encontraban en un crucero de la ciudad pidiendo ayuda económica.

Tras ser trasladados a las instalaciones del INM, solo su hermano se quedó retenido y le indicaron que lo regresarían al sur de México.

"No lo soltaron a mi hermano", lamentó Abel, quien mencionó que les explicaron que no lo liberarían porque no entraba en el grupo familiar.

Abel explicó que tienen diferente apellido porque su padre no es el mismo.