‘No me interesa si enfrento proceso legal’

Chihuahua.- El gobernador del Estado, Javier Corral declaró que no le preocupa si debe enfrentar un proceso legal por el caso del terreno en Ciudad Juárez, del cual dispone para su uso, a pesar de que no lo ha adquirido y se encuentra en un litigio. Atribuyó el manejo de la información sobre este caso a una campaña en su contra que carece de fundamentos y reiteró que es un asunto del cual ya no hará más comentarios.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar una denuncia por ocupar un terreno contiguo a una casa que tiene en Juárez, y si tiene que preparar alguna estrategia legal para atender este asunto, expresó que su decisión ha sido no dar más respuestas a la información de El Diario.

Agregó que se trata de información utilizada para afectar al Gobernador del Estado. “No hay nada irregular, nada, nada… no me preocupa, al contrario si hay alguien que quiera iniciar un procedimiento legal, lo agradezco para que sean las vías legales, y no una campaña de mentiras, la que prevalezca, que haya procedimientos, demandas, se lo digo sinceramente, bienvenido, ahora sí que de eso pido mi limosna”, mencionó ante los medios de comunicación.

Recordó que está decidido en llevar lo que ha calificado como la campaña de los periódicos en su contra a un proceso legal para interponer demandas de carácter civil y penal, tanto en México como en Estados Unidos. “No le temo a ninguna investigación”, dijo. Finalmente citó a Thomas Jefferson al decir: el hombre que no le teme a las verdades, en nada le debe temer a las mentiras”.