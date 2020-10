'No me rajaré, pero no hay agua o alimentos para personal'

Archivo / El Diario de Juárez

Al enterarse de la petición de apoyo por parte del personal médico del Hospital General, juarenses se acercaron ayer a sus instalaciones para ayudar, sin embargo de acuerdo con sus enfermeras requieren todavía de alimentos y bebidas para hidratarse.

“Yo vi en el periódico y traje apoyo. Apoyen porque sí hace falta, la verdad”, pidió ayer a los fronterizos la señora Jiménez, después de entregarle a una de las trabajadoras del nosocomio, ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y la calle Fernando Montes de Oca, una colchoneta, pañales y toallitas húmedas para apoyar a los pacientes de Covid-19.

Según cifras oficiales, en Ciudad Juárez hasta ayer ya se contabilizaban 11 mil 868 casos positivos del nuevo coronavirus y mil 100 muertos a causa del virus, de los cuales 217 enfermos y 18 víctimas mortales se registraron durante las últimas horas.

“Sigo trabajando al pie de cañón y no me rajaré, pero en mi institución no hay medicamentos, no hay equipo suficiente de protección para mí y mis compañeros y mucho menos agua o alimentos para personal de Covid (…) No te pido mucho, sólo agua, sueros, jugos, sodas o algún snack que me puedas donar para poder compartir con mis compañeros de Covid durante las largas jornadas laborales que estamos teniendo... ya que salimos deshidratados y hambrientos”, fue la petición pública que hizo a través de Facebook “Puka Ortiz”, el viernes pasado.

Al llamado de la trabajadora del Hospital General se le unieron algunas de sus compañeras, quienes pidieron llevar al área de Jefatura o Emergencias sus donaciones.

Tras la petición de apoyo por parte del personal médico, el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte, comentó ayer durante la conferencia informativa sobre el Covid-19 en Chihuahua, que “de alimentos no hay falta abasto, para la gente que trabaja en los hospitales. En cuanto a insumos y medicamentos, estamos habidos de cualquier ayuda, sobre todo elementos de protección persona, no que estén faltando, pero sabemos que se requiere de un gran esfuerzo por la gente que está en los departamentos administrativos de la Secretaria –de Salud–, para hacer llegar los equipos de protección a tiempo y con el número que se requiere”.

Desde el viernes pasado, personal del Hospital General dijeron trabajar bajo protesta, debido a la falta de medicamentos y pruebas Covid para los enfermos y el propio personal.

