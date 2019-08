'No permitiremos que se pervierta a nuestros hijos': asociaciones profamilia

Chihuahua.- En conferencia de prensa, el representante de asociaciones Profamilia Javier Valenzuela advirtió que no permitirán que se siga atacando a los niños y familias a través de diversas iniciativas que se encuentran en el Congreso del Estado.

Así mismo, el coordinador de Cruzada por la Familia, José Medrano Carrasco agradeció a los cabildos que rechazaron el denominado “Decreto Antifamilia”, los cuales representan el 80 por ciento de la población, que buscaba entre otras cosas elevar a rango constitucional la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, criminalizar a las personas que estuvieran en contra de la ideología de género argumentando discriminación y dar a toda persona el derecho a decidir sobre su sexualidad incluyendo a menores.

En este mismo sentido, Javier Ornelas del grupo Defensa de la fe dejó en claro que no permitirán que este decreto se vuelva a presentar con algunas modificaciones o “parches” ya que sería ilegal y además se estaría retando a las familias chihuahuenses.

Los líderes sociales alertaron que actualmente se encuentran en comisiones del Congreso del Estado iniciativas para despenalizar el aborto, permitir el “matrimonio” homosexual, eliminar el derecho a corregir a los hijos, entre otras que atacan directamente la vida y la familia.

Ante esto, exigieron a los legisladores que toda iniciativa relacionada con la vida, el matrimonio y familia se socialice con las organizaciones sociales, quienes están en la mejor disposición de trabajar coordinadamente a través del diálogo.

Los líderes sociales manifestaron que el estado de Chihuahua no quiere la imposición de la perversa ideología de género que trae consigo una “cultura de muerte” y perversión a los niños, buscando quitar a los padres de familia el derecho a educar a sus hijos.

Finalmente pidieron los legisladores hacer valer el artículo 40 de la Constitución estatal donde se establece la soberanía y autonomía de la entidad, esto ante las constantes intimidaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por “armonizar” leyes o crear falsos derechos.

Estuvieron presentes en la conferencia de prensa diversos líderes que representan más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua.