No pierden venezolanos la esperanza de entrar a EU

Ciudad Juárez.— Después de recorrer países como Colombia, Panamá y Guatemala hasta llegar a México, venezolanos que han sido expulsados bajo el Título 42 del Gobierno norteamericano dijeron no perder la esperanza de lograr cruzar la frontera.

“Estamos aquí todavía sin ninguna respuesta, pero con todo el ánimo, no perdemos la esperanza”, dijo Roisbalis, una de las migrantes.

“Tengo suerte de que tengo un familiar y estamos esperando aquí a ver qué pasa, yo quiero hacer todo por la vía legal porque no quiero que me den una carta de deportación”, agregó.

Joseph es uno de los venezolanos que fueron devueltos a tierras mexicanas, y que para llegar a la frontera tuvieron una larga travesía, la cual comenzó el pasado 13 de septiembre con seis de sus amigos y únicamente uno pudo quedarse en el vecino país, explicó.

Fue un largo camino el que Joseph y sus paisanos tuvieron que recorrer de distintas formas para poder llegar a México, ya sea por autobús o caminando, y posteriormente intentar cruzar a El Paso, Texas, y cumplir su sueño de tener una mejor vida, con mejores ingresos que los que obtenían en su país natal.

“Triste, lamentable, sinceramente, porque todos tenemos familia, todo fue de la noche a la mañana y somos prácticamente como 400 venezolanos los que estamos acá, somos muchísimos venezolanos esperando una respuesta”, dijo.

Fue la tarde del pasado jueves 13 de octubre que el Gobierno de Joe Biden expulsó a 200 venezolanos mediante la política sanitaria impulsada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, que indica que los migrantes significan un “grave riesgo” para la propagación de Covid-19 en aquel país.

Obtienen permiso de 15 días

La única respuesta que la comunidad migrante recibió del Instituto Nacional de Migración (INM) fue el permiso para permanecer en México 15 días, se informó.

A pesar de ser expulsado el día de ayer de Estados Unidos a México, dijo estar agradecido por el apoyo que ha recibido de la comunidad mexicana, que les han brindado alimento, cobijas y artículos de limpieza, una experiencia muy diferente a la que enfrentaron en el vecino país.

“En Estados Unidos nos dieron comida fría, carne congelada, cómo quieren que uno no se enferme, pero bueno, son experiencias que uno está viviendo, y para mí, me hará mucho más fuerte para no vencerme”, mencionó Joseph.

Roisbelis es otra migrante venezolana que permanece en esta ciudad a la espera de una respuesta positiva para poder cruzar “al país de las barras y las estrellas”; explicó que tomó la decisión de iniciar una travesía hacía la frontera, ya que la situación económica en Venezuela es cada vez más complicada para las familias.

“Hace un mes y dos días llegué, pasé mucho, pasamos la selva, Honduras, Guatemala, y aquí estamos, lo más difícil fue el anuncio… nosotros entrando a inmigración americana, nosotros no estábamos al tanto de la información porque ya nosotros nos veníamos a entregar, gracias a Dios un familiar mío logró pasar y yo seguiré aquí”, explicó la oriunda de Caracas, Venezuela, quien indicó haber viajado con una amiga y su hermano, quien sí logró cruzar.