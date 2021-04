‘No quiero volverte a ver’, deja mensaje con una bala y destruye auto

El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Policías municipales se movilizaron hasta la colonia 16 de Septiembre, en el poniente de la ciudad, tras recibir un reporte de detonaciones de arma de fuego y una persona asesinada, pero al llegar al lugar se encontraron con una situación distinta, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Hasta las calles, Islas Samoa y Puerto Guaymas, acudieron agentes preventivos a bordo de cuatro patrullas del Distrito Centro, quienes encontraron un vehículo estacionado y con un mensaje -aparentemente escrito a mano por una mujer- en uno de los asientos.

"No quiero volverte a ver y no te me acerques" es lo que presuntamente estaba escrito en el papel, comentó un agente preventivo.

En la revisión al automóvil Scion azul, los agentes encontraron además una bala, perforaciones a los cristales de las puertas delanteras causadas por dos piedras que se hallaron en los asientos.

El propietario del auto estuvo dialogando con los uniformados y policías de investigación, quienes se retiraron del lugar tras varios minutos.